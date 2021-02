Đoković v četrtfinalu boljši od Zvereva

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je prebil v polfinale odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Prvi nosilec turnirja in branilec lanskega naslova je v današnjem četrtfinalu po treh urah in 34 minutah premagal šestopostavljenega Nemca Aleksandra Zvereva s 6:7 (6), 6:2, 6:4 in 7:6 (6).