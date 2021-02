Vodja intervencije Denis Bogdan je za STA dodatno pojasnil, da sta pri Molovi bencinski črpalki ob avtocesti dva nadzemna plinska rezervoarja, na enem od njiju pa je prišlo do okvare na varnostnem ventilu, od koder je izhajal plin.

Gasilce so poklicali zaposleni na bencinskem servisu, ti pa so ob prihodu zaprli servis in celotno počivališče. Po Bogdanovih besedah večje materialne škode, z izjemo nekaj uhajajočega plina, ni bilo, do odprtja počivališča pa morajo počakati Molovo tehnično službo, ki bo prišla zamenjati ventil.

Avtocesta med madžarsko mejo in Mursko Soboto je normalno odprta, saj so imeli srečo, da je dokaj močan veter plin potegnil v pravo smer, saj bi sicer morali preventivno zapreti tudi avtocesto in počivališče na drugi strani ceste.