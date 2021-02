Najdaljša ženska preizkušnja na svetovnem prvenstvu je postregla z zanimivim in presenetljivim razpletom. Tekmovalke, ki so pred tekmo veljale za glavne favoritinje, so bile na strelišču preveč nenatančne in s tem ponudile priložnost preostalim biatlonkam.

Z izjemnim strelskim nastopom in vsemi pokritimi tarčami si je naslov svetovne prvakinje zasluženo priborila Čehinja Davidova. Za 24-letno tekmovalko iz Jabloneca nad Nisou je to največji uspeh v karieri. Tekmovalka, ki so ji kopito za puško izdelali v Sloveniji, je bila na stopničkah članskih svetovnih prvenstev le lani, ko je z mešano štafeto v Anterselvi osvojila bronasto medaljo.

Leta 2018 je bila svetovna mladinska prvakinja v zasledovanju, na istem prvenstvu pa še druga v sprintu. Predlani je na tekmi svetovnega pokala v Anterselvi zmagala v sprintu, pred dvema sezonama pa se je na posamični tekmi na Pokljuki prav tako zavihtela na stopničke.

"Super je, a imela sem tudi veliko sreče. Pred streljanjem sem bila sicer mirna, a ko sem zadela 19. strel, sem si si rekla, o moj bog, moram zadeti še zadnjega. A osredotočila sem se in uspelo mi je," je neposredno po tekmi za IBU povedala tekmovalka.

Slabih 28 sekund je za Čehinjo zaostala Švedinja Hanna Oeberg, ki je zlato kolajno zapravila na tretjem strelskem postanku. To je druga kolajna s svetovnih prvenstev za 25-letnico iz Kirune, saj je bila leta 2019 svetovna prvakinja v tej disciplini.

Tretje mesto si je priborila Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki je prav tako zgrešila enkrat, v cilju pa za Davidovo zaostala za minuto in štiri sekunde. Avstrijka Lisa Theresa Hauser je bila četrta, zlato pa je zapravila na zadnjem streljanju, ko je zgrešila dva strela. Branilka naslova Italijanka Dorothea Wierer je bila deveta, Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff pa 20. oziroma 23.

Slovenske barve so zastopale Polona in Živa Klemenčič ter Lea Einfalt. Za boljši dosežek so preveč grešile na strelišču. Najboljša je bila Živa Klemenčič, ki je zgrešila tri strele in bila 55., Lea Einfalt je napravila pet napak na strelišču in bila 82., Polona Klemenčič pa po sedmih zgrešenih strelih 84.

V sredo ob 14.30 na Pokljuki 20-kilometrska tekma čaka moške.