Vodja štaba civilne zaščite istrske županije Dino Kozlevac, ki je na današnji novinarski konferenci v Pulju za 1. marec napovedal morebitno vnovično odprtje teras kavarn in restavracij, je dejal, da naj bi dokončno odločitev o tem sprejeli prihodnji teden. V istrski županiji imajo najboljše epidemiološke razmere na Hrvaškem. V minulih 24 urah so potrdili štiri nove primere okužbe z novim koronavirusom.

Na Hrvaškem so v ponedeljek nekoliko omilili ukrepe. Med drugim so vsem gostinskim lokalom dovolili prodajo hrane in pijače za s seboj. V vseh hrvaških županijah, razen v istrski in primorsko-goranski, so odprli tudi stavnice, igralne salone in igralnice. Štabi civilne zaščite na Reki in v Pulju pa so za teden dni prestavili odločitev o odpiranju poslopij za igre na srečo.

Število dnevnih okužb je bilo danes nekoliko nižje kot prejšnji torek, ko so po 6878 testih potrdili 283 okužb. Glede na doslej objavljena dnevna sporočila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah največ novih okužb v primorsko-goranski županiji, kjer so potrdili 33 novih okužb.

Na Hrvaškem je trenutno 1959 aktivih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 927 bolnikov s covidom-19, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 84 ljudi. V samoizolaciji je 11.149 državljanov.

Skupno so na Hrvaškem od 25. februarja lani potrdili skoraj 238.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 5357 bolnikov s covidom-19. Okrevalo je več kot 230.680 obolelih. Doslej so testirali več kot 1.275.000 državljanov, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Proti covidu-19 so doslej na Hrvaškem cepili skoraj 68.000 ljudi.