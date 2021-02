Srečo v nesreči je imela včeraj voznica, v Žalcu, ki je zaradi srčnega zastoja izgubila nadzor nad avtom in trčila v odbojno ograjo. Nesrečo je videl policist, ki ji je takoj stekel na pomoč in jo začel oživljati.

Med vračanjem z drugega nujnega primera se je na lokaciji ustavila še zdravniška ekipa. »S skupnimi močmi so voznico, ki je doživela srčni zastoj, ohranili pri življenju,« so sporočili s PU Celje in dodali, da je bila njihova takojšnja pomoč ključna pri tem, da je ženska preživela.