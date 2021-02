Policisti so ugotovili, da sta bili planinki v skupini šestih planink iz Zgornjega Posočja, ki so se odpravile po markirani planinski poti proti 1115 metrov visokemu vrhu sredi pogorja Kolovrata, na državni meji med Slovenijo in Italijo.

Ko so pohodnice prišle na zaledenelo snežno podlago v gozdu, je tretji v koloni zdrsnilo in je posledično začela nenadzorovano drseti po strmem pobočju. Pomagati ji je želela 60-letna planinka, ki je hodila za njo, vendar je tudi ona začela nenadzorovano drseti. Po 50 metrih drsenja je obe pohodnici zaustavilo podrto drevje, kjer sta obe obležali zagozdeni pod drevjem.

Utrpeli sta hude telesne poškodbe

Do poškodovanih planink je prišla tretja pohodnica, ostale so poklicale reševalno službo. Na kraju nesreče so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin in policist policijske postaje Tolmin, sicer pripadnik gorske policijske enote PU Nova Gorica. Kasneje so poškodovanki prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ju z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Obe planinki sta utrpeli predvidoma hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policistov pohodnice niso bile ustrezno opremljene za hojo v zimskih razmerah, saj niso imele zaščitnih čelad, cepinov in derez; obute so imele visoke planinske čevlje in so uporabljale pohodnih palic.

Tolminski policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.