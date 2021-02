V zasebni kazenski tožbi mu očitajo kaznivo dejanje nedovoljene objave zasebnih pisanj. »Vinko Gorenak je namreč na svojem blogu in v spletnem mediju Nova24tv.si objavil zapis sodnice brez njenega dovoljenja, ki nedvomno sodi v njeno komunikacijsko zasebnost in z njim napadel njeno neodvisnost ter jo označil za politično aktivistko. Za objavo bi bilo takšno dovoljenje nedvomno potrebno, saj je objavil njeno zasebno pisanje z zaprtega dela in tako javnosti nedostopnega Facebook profila,« so zapisali v odvetniški družbi in dodali, da je sodnica svoje zapise na facebooku delila le s prijatelji, ki so to postali z njenim izrecnim soglasjem. Eden izmed njih pa je zlorabil njeno zaupanje in njene zasebne zapise posredoval Vinku Gorenaku.

»V dobi modernih informacijskih tehnologij danes ne komuniciramo več zgolj prek klasične ali e-pošte (ta omogoča tudi komunikacijo z več osebami hkrati), temveč tudi preko zaprtih skupin, ki jih omogočajo številne aplikacije, med drugimi tudi Facebook. To družbeno omrežje daje posamezniku tudi nadzor nad tem, katera svoja razmišljanja želi deliti s širšo javnostjo in katera v zaprtem krogu. Sodnica ima profil, ki ni profil javne osebe, temveč ima profil, ki omogoča zasebno komunikacijo,« so še sporočili iz odvetniške pisarne in poudarili: »Uporaba Facebooka na način, ki omogoča, da nekatere objave uporabnikov ostanejo povsem zasebne oziroma da se jih deli zgolj s točno določenim, zaprtim krogom ljudi, ne more predstavljati odpovedi določenega dela pravice do zasebnosti. Dejstvo, da zasebna tožilka profesionalno opravlja sodniško funkcijo, pa ne pomeni oziroma ne sme pomeniti, da je njeno zasebno delovanje kar v celoti javno in da se mora zaradi opravljanja javne funkcije popolnoma odpovedati svoji zasebnosti.«

Odvetniška pisarna, ki zastopa sodnico, se sklicuje, da zaprti Facebook profili niso javni profili in da so tudi sodniki ljudje, ki imajo pravico do političnega prepričanja in izražanja svojih stališč, še posebej, če gre za opozarjanje na nepravilnosti v družbi in delovanju države. Pri javnem izražanju morajo biti sicer zadržani, vendar pa sodničino mnenje o trenutnem stanju duha v državi in »velikem diktatorju« Janezu Janši ni bilo izraženo javno. »Nihče, prav nihče ni zlata ribica v akvariju, brez zasebnosti, kot je enkrat zase zapisala princesa Margareta iz Združenega kraljestva. Sodnica se je za tožbo odločila zato, ker ne pristaja na to, da v zasebnem življenju nima pravice razmišljati in svojih misli tudi komu zaupati. Ta pravica, ki je temelj človekove biti, ne sme biti odvzeta nikomur,« so v sporočilu za javnost še zapisali v odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle.