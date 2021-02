Kvalifikacije je dobila Švicarka Wendy Holdener. Zaostanek Hrovatove na drugem mestu je znašal devet stotink sekunde, zaostanek Robnikove pa 26 stotink sekunde.

Na startu kvalifikacij, ki so jih izpeljali na novi progi Lino Lacedelli, sta bili tudi Andreja Slokar (+1,19) in Neja Dvornik (+1,32) na 24. in 29. mestu.

Paralelni veleslalom kot posamična disciplina za kolajne je prvič na sporedu svetovnih prvenstev v alpskem smučanju.

Začetek izločilnih bojev najboljše šestnajsterice bo ob 14.00.