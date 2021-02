V omenjenem postopku tehtanja dveh javnih koristi je vlada decembra lani investitorjem v HE Mokrice, to je družbam HESS, Infra in Eles, dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Tak postopek je bil sicer v RS izveden prvič, opozarjajo v društvu. Upravno sodišče je tako 9. februarja letos sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice na podlagi izpodbijane vladne odločbe iz decembra lani. »Vlada se na to odločitev, ki jo v DPRS pozdravljamo, lahko pritoži,« pravijo v društvu. Sodišče je torej v začasni odredbi pritrdilo argumentom DPRS, ki opozarja na nepopravljivo škodo, ki bi jo gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi. »Zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom v posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta obsežen projekt posegel,« ocenjujejo v DPRS.

DPRS v tožbi sicer izpostavlja številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in pomanjkljive ugotovitve dejanskega stanja. »DPRS v tožbi med drugim opozarja, da je za projekt HE Mokrice ministrstvo za okolje in prostor (MOP) peljalo postopek tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, čeprav je sočasno še tekel postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pred Agencijo RS za okolje (ARSO) – vzporedno potekanje postopkov pa je v nasprotju z evropskim pravom,« so kritični. V DPRS sicer menijo, da je dodeljevanje poslov za projekt, katerega izvedba ni gotova, tvegano in z vidika porabe javnega denarja neracionalno: »Pozivamo pristojne, da preprečijo dodatni nastanek škode. Izvedena javna naročila tudi nikakor ne smejo postati sredstvo pritiska za izvedbo projekta, pri katerem morajo biti upoštevani povsem drugi strokovni kriteriji.«

V DPRS so tožbo, v kateri pričakujejo enako ugodno dokončno odločitev, vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menijo, da gre pri HE Mokrice za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki je človeku na voljo v začasno uživanje. »Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino,« so jasni v društvu, kjer so spomnili še, da je bil aktualni minister za okolje Andrej Vizjak neposredno pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v skupini HESS, ki je investitorka v projekt HE Mokrice »oziroma je bil celo v HESS osebno zadolžen za ta projekt, ki pa ga zdaj kot minister, vse od nastopa ministrske funkcije marca lani ''pospešuje''.« Njegovo delovanje glede projekta na podlagi prijave DPRS preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).