Če kdaj, smo zdaj, ko smo doma, dobili odgovor, kakšno sedežno garnituro imamo, kako se je obnesel njen material, tako po udobju kot negi, ter kakšno oblazinjeno pohištvo si želimo v bodoče.

Dvosedi, trosedi in fotelji

Še nedolgo tega je veljalo, da je najbolj udobna karseda velika sedežna garnitura v obliki črke L ali U, ki omogoča tudi veliko površine za počitek in večerno poležavanje. Zdaj se trend obrača k trosedom in dvosedom. V ospredje prihajajo tudi fotelji in tabureti, ki niso nujno v barvni kombinaciji s sedežno garnituro ali trosedom. In ravno pri slednjih se lahko kupci poigravajo s stili, oblikami in tudi vzorci.

Velike sedežne garniture in nefunkcionalne omare se umikajo manjšim kosom pohištva, več poudarka se daje udobju, funkciji in tudi trajnostnemu razvoju. Tako oblikovalci notranjega pohištva svetujejo, da je bolje obnoviti sedežno garnituro z dobrim vzmetenjem in kakovostno konstrukcijo, po možnosti iz masivnega lesa, kot pa kupovati cenejšo različico nove. Vabijo celo na podstrešja babic in dedkov, kjer se lahko najdejo kakovostni kosi pohištva, ki ga lahko obnovite. To velja tako za omare in zofe, fotelje in taburete kot za stare skrinje.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na osebno noto pohištva in individualnost. Pohištvo z zgodovinskim ali posebnim pečatom ustvarjalca ima zdaj posebno mesto in večjo vrednost. Udobje in občutek varnosti sta na prvem mestu, zato so v trendu tudi neagresivne čiste linije, okrogle oblike in gladki zavoji. Vrača se duh pohištva iz 70. let prejšnjega stoletja. V osredju je vintidž pohištvo.