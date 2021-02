Ameriški državni sekretar Antony Blinken je že pozval k preiskavi dogodka in obljubil posledice za tiste, ki so odgovorni za ta napad. Povedal je, da je bilo ranjenih »več ameriških pogodbenikov«. Več podrobnosti pa ni pojasnil.

Po navedbah iraških in koalicijskih virov so na bazo v Erbilu v iraškem Kurdistanu priletele vsaj tri rakete, še dve pa sta prileteli na stanovanjsko območje. Ubiti civilist po besedah tiskovnega predstavnika koalicije ni bil Iračan, vseeno pa njegove narodnosti ni želel razkriti.

V bazi v bližini tamkajšnjega letališča so nameščeni vojaki in drugo osebje mednarodne koalicije, ki sodelujejo v boju proti džihadistom Islamske države (IS). Odkar je Irak konec leta 2017 razglasil zmago proti tej skupini, se je število koalicijskih vojakov v celotnem Iraku zmanjšalo na skupno okoli 3500. Od tega pa je 2500 Američanov. Večina jih je nameščenih prav v Erbilu.