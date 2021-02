Policisti so 37-letniku odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Osumljenec, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja, je razgrajal tudi v prostorih za pridržanje in poškodoval vrata. S kazensko ovadbo zaradi nasilništva in poškodovanja tuje stvari ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.