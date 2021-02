Komisija za preiskavo dejstev in vzrokov za »domači teroristični napad«, kot ga je opredelila Pelosijeva, bo neodvisna od kongresa, ki jo bo le potrdil. Preiskala bo tudi pripravljenost kongresne policije in drugih policij po ZDA na grožnje Trumpovih privržencev. Ustanovitev komisije je podprl celo največji Trumpov pristaš v senatu, Lindsey Graham iz Južne Karoline.

Trumpa je zaradi vzpodbujanja k napadu doletela že druga ustavna obtožba v štirih letih mandata in zanjo je glasovala večina senatorjev, ni pa bila izrečena, ker ni dobila dvotretjinske podpore. Ob 50 demokratih je zanjo glasovalo še sedem republikancev, ki jim sedaj zaradi tega stranke na ravni njihovih zveznih držav izrekajo ukore.

McConnell: Ni dvoma, da je Trump odgovoren za napad

Vodja senatne manjšine Mitch McConnell sicer ni glasoval za obsodbo, je pa po glasovanju dejal, da je Trump kriv za napad. »Nobenega dvoma ni - nobenega - da je predsednik Trump praktično in moralno odgovoren za provokacijo dogodkov 6. januarja,« je dejal McConnell in dodal, da lahko Trump še vedno kazensko in civilno odgovarja za vse, kar je storil na položaju. »Ničemur se mu še ni uspelo izogniti,« je dejal senator.

Demokrati so prepričani, da jim je uspelo dokazati Trumpovo krivdo in McConnellove besede to potrjujejo. Senator iz Kentuckyja naj bi glasoval proti obsodbi le zaradi tega, ker Trumpa več ni na položaju in ne verjame, da je ustavna obtožba instrument, s katerim bi nekdanjega predsednika prisilili, da odgovarja za svoja dejanja.

74-letnemu Trumpu sicer grozi kazenska preiskava finančnih prevar, ki jo vodi tožilec Manhattna Cyrus Vance, kazensko preiskavo kršenja volilne zakonodaje pa je sprožila tudi tožilka iz Atlante, ker naj bi Trump pritiskal na državne uradnike, da spremenijo izid volitev njemu v prid.

Za zdaj se sooča tudi z dvema civilnima tožbama žensk, ki trdita, da ju je spolno napadel. Dokler je bil na položaju, je bil pred tema tožbama varen. Obetajo pa se tudi civilne tožbe zaradi napada na kongres in morda tudi kazenska preiskava pravosodnega ministrstva ZDA.

Ob vsem tem želi Trump še naprej voditi republikansko stranko, vplivati na izbire političnih kandidatov in morda spet kandidirati za predsednika čez štiri leta, čeprav naj bi se ga strankarsko vodstvo na nacionalni ravni želelo znebiti.

»Republikanska stranka je dobila opozorilo, da ji grozi propad, če se ne oddalji od poškodovanega Trumpa, ki jo vleče na dno,« je v uredniškem komentarju v ponedeljek zapisal konservativni Wall Street Journal, ki poudarja, da je vsem, ki niso slepi, jasno, da je Trump kriv za napad 6. januarja.

»Senatna oprostitev Trumpa ne rešuje pred kazensko in civilno odgovornostjo za dejanja na položaju,« opozarja časopis, še posebej zaradi tega, ker ni ukrepal niti potem, ko so ga republikanski voditelji obvestili o nevarnosti in prosili, naj odvrne svoje podpornike.

»Država gre stran od Trumpovega predsednikovanja, republikanska stranka pa bo ostala v divjini, dokler tega ne stori še sama,« še piše Wall Street Journal.