Rivalstvo zmagovitih osamosvojiteljev

Izid katalonskih parlamentarnih volitev je prinesel zgodovinsko zmago strankam nacionalističnega bloka, ki so dobile prepričljivo absolutno večino poslanskih sedežev. Kljub temu pa je politični scenarij sestave prihodnje vlade negotov in odprt, ker so znotraj tega političnega bloka prisotni nasprotujoči si interesi, ideološke razlike in strateška razhajanja glede odnosa do centralne španske oblasti za dosego njihovega edinega zares skupnega političnega cilja, to je samostojne Katalonije.