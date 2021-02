Znova odprte šole: Veselje, a tudi strah pred začetkom pouka

Okoli 107.000 učencev in 11.650 dijakov iz zahodnega dela Slovenije se je zjutraj razveselilo vrnitve v šolo. Čeprav je bilo tako na dvorišču ljubljanske osnovne šole Bežigrad kot bežigrajske gimnazije čutiti veselje in olajšanje, učence in dijake skrbi predvsem ocenjevanje. A ravnatelja mirita: “Začeli bomo postopoma.”