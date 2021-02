Ankara je v nedeljo obtožila PKK, da so njeni pripadniki ubili 13 Turkov, večinoma vojake in policiste, ki so jih ugrabili na jugovzhodu Turčije in jih zadrževali v Iraku. Turški obrambni minister Hulusi Akar je povedal, da so turški vojaki našli 13 trupel v jami v regiji Gara na severu Iraka, kjer od srede izvajajo operacijo proti PKK, poroča francoska tiskovna agencija AFP. PKK je potrdil smrt 13 turških ujetnikov, a zavrnil trditve Ankare. Trdijo, da so bili ubiti med turškim letalskim obstreljevanjem jame, v kateri so jih zadrževali.

Ankara in njene zahodne zaveznice, tudi ZDA, PKK uvrščajo med teroristične skupine. Washington pa v Siriji v okviru boja proti skrajni skupini Islamska država podpira druge kurdske uporniške skupine, ki jih ima Ankara za vejo PKK. Ameriška podpora kurdskim milicam YPG v Siriji je tako že leta vir napetosti v odnosih med ZDA in Turčijo. Ameriški State Department je v nedeljo obžaloval smrt turških državljanov in jo najostreje obsodil, "če bodo potrjene informacije, da so jih ubili pripadniki PKK, ki je teroristična organizacija".

Erdogan je danes prvič komentiral incident. Odziv ZDA je označil za farso. "Tudi če trdijo drugače, ZDA očitno podpirajo teroriste PKK," je dejal. "Če smo skupaj v Natu in če želite ohraniti enotnost zavezništva, morate delovati iskreno. Ne morete biti na strani teroristov, če se želite postaviti na eno od strani, bodite na naši strani," je dejal. Turško zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo ameriškega veleposlanika v državi Davida Satterfielda. Izrazili so mu oster protest in nezadovoljstvo, ker Washington ni takoj sprejel turške razlage dogodkov, poroča AFP.