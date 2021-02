Stroški v kraljevini bodo izjemno majhni

V Srbiji, ki se ponaša z zelo velikim številom že cepljenjih prebivalcev, so na voljo tri različna cepiva: rusko, kitajsko in evropsko. Na vprašanje, s katerim cepivom bi bili najraje cepljeni, je večina Srbov odgovorila, da z ruskim. No, neka gospa je za časopis Vreme povedala: »Rada bi se cepila, a z ruskim cepivom. Ampak pri ruskem cepivu je pogoj, da človek pred cepljenjem dvajset dni ne sme piti alkohola in ne bi smel več kaditi. Tako da bo moralo biti kar kitajsko.«