Srebrnič ni več trener Kopra

Po dveh zaporednih porazih nogometašev Kopra na začetku spomladanskega dela prvenstva z Olimpijo in Gorico je pričakovano prišlo do zamenjave na trenerskem stolčku. Klub je na spletni strani zapisal, da je Miran Srebrnič sam podal odstopno izjavo po včerajšnjem sestanku z vodstvom kluba. 51-letni primorski nogometni strokovnjak, ki je Koper pripeljal iz tretje v prvo slovensko ligo, bo ostal vpet v delovanje kluba. Ime novega trenerja še ni znano, je pa klub zasut s ponudbami. Predsednik kluba Ivica Guberac zelo spoštuje delo Italijana Rodolfa Vanolija, sicer zagovornika klasičnega bunkerja, ki je na Bonifiki deloval med letoma 2012 in 2015, ko je tudi osvojil slovenski pokal in superpokal. Športni direktor, Hrvat Boško Županović, ki ima ob sebi tudi varnostnika, bo verjetno imel svojega favorita. V prvi ligi imajo le trije klubi – Mura (Ante Šimundža), Domžale (Dejan Djuranovič) in Bravo (Dejan Grabić) – trenerje, s katerimi so začeli prvenstvo.