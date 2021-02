Tudi viski gre po poti slovenskega džina

Viski, rum, vodka, tekila, konjak (vinjak) in džin so destilati, ki sodijo med najbolj cenjene in hkrati najbolj priljubljene alkoholne pijače na svetu. V Sloveniji je kraft destilarn, v katerih se kuhajo zvarki iz šesterice veličastnih, malo, čeprav imamo rum oziroma domači rum, ki je v Sloveniji celo zaščiten z evropsko geografsko označbo.