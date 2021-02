Mednarodna likovna nagrada Ex-tempora Ptuj Karneval je tradicionalna likovna nagrada na prireditvi, ki v času pusta poteka v mestu z dolgo karnevalsko tradicijo. Od leta 2003 do danes je sodelovalo že več kot 1000 likovnikov – letos se jih je prijavilo 130 iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske in Japonske. Nagrada pomeni največji likovni dogodek v okviru tradicionalne prireditve Kurentovanje, organizirajo pa jo KUD Art Stays, Mestna občina Ptuj in Javni zavod za turizem Ptuj. V duhu koronačasov bosta današnja podelitev nagrad in odprtje razstave potekala prek spleta (www.artstays.si), in sicer ob 11. uri, razstava bo pozneje na ogled v galeriji Magistrat v Mestni hiši na Ptuju.

Podelili so še nagrado Galerije FO.VI, kar pomeni razstavo s katalogom, ki jo je dobila Maruša Štibelj , posebno priznanje strokovne žirije in nagrado trgovin Art-Art Trade pa so prejeli Lana Kostanjevec , Renato Arnejčič , Tjaša Čuš , Tomaž Plavec , Željko Strelec , Kaoru Shibuta in Mirnes Alič . Nagrajevali so tudi najboljše otroško delo, to je ustvaril Jakob Forbici , izstopajoče otroško delo je ustvarila tudi Loti Štefelin . Pripravljena je še nagrada občinstva, prek družbenih omrežij bo izbira stekla v prihodnjem tednu.

Mednarodno strokovno žirijo so letos sestavljali Aleksij Kobal , Sofia Macchi , Marika Vicari , Petra Zemljič , Igor Molin , Doroteja Kotnik in Vladimir Forbici , grand prix Mestne občine Ptuj v vrednosti tisoč evrov pa so podelili avstrijskemu umetniku Albertu Mesnerju za delo Maskerada. Dve odkupni nagradi Mestne občine Ptuj v višini 550 evrov bosta prejela Alojz Burja in Mojca Lovrec Prezelj , nagradili pa so tudi najbolj izvirnega kurenta, ki ga je ustvarila Jerneja Menzinger .

Spletno žiriranje

Kako drugače je v covid razmerah potekal letošnji ex-tempore? Umetniški vodja nagrade Jernej Forbici pravi, da se jih je covid dotaknil že lani, »veliko likovnih del po razstavi ni bilo prevzetih in čakajo svoje lastnike še zdaj«. Letos sta drugače potekala le dostava umetnin in ocenjevanje prejetih izdelkov. Udeleženci so svoja dela poslali v obliki fotografije, nato pa so člani žirije ocenjevanje opravili prek zaslonov. Prejšnja leta so na najmanj treh razstaviščih razstavili tudi vsa prejeta dela, letos pa bodo postavili le eno razstavo najboljših – finalistov nagrade. So pa zato pripravili obsežen katalog, ki zajema vsa prispela likovna dela.

Forbici še pravi: »Kolikor mi je znano, je to prvo takšno spletno 'likovno tekmovanje' v Sloveniji in bilo nas je kar malce strah, da tak način prezentacije udeležencem ne bo zanimiv. A se je število udeležencev še povečalo. Še posebej nas veseli dejstvo, da je bilo letos veliko novih avtorjev, tudi iz tujine, recimo iz Japonske. Gre pa tako za akademike kot samouke, mlade študente in 'stare' mojstre.«

Umetniški vodja je še izpostavil, da je bila motivika seveda karnevalsko obarvana, umetniki pa so lahko tudi prosto izbirali teme, saj jih niso želeli omejevati. »Posebej so izstopali kurenti, mnogi pa so ustvarili zanimiv preplet svojih tem in igrivosti pustnega časa. Je pa letos veliko del povezanih z aktualno pandemijo.« Dela so raznolika tudi glede na likovne tehnike, med zmagovalci najdemo keramiko, pirografijo, oblikovanje železa, slikarstvo, klasično kiparstvo iz kamna, kolaže in grafike.