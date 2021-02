Včeraj je sodnica Maja Povhe opravila predobravnavni narok za 47-letnega Martina Zavirška, obtoženega grozovitega umora njegove žene Nataše sredi avgusta lani v Mali Račni pri Grosupljem. »Krivde ne priznavam,« je varnostni inženir po poklicu odločno odgovoril na njeno vprašanje o obtožnici, ki jo zastopa tožilka Špela Brezigar. V njej piše, da je 12. avgusta okoli 20.50 na dvorišču pred domačo hišo ženo polil z gorljivo tekočino. Opečenega je bilo kar 70 odstotkov njenega telesa. Dva tedna pozneje je v bolnišnici poškodbam podlegla. Brezigarjeva trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je žena nameravala zapustiti zaradi drugega moškega.

Tisto sredo zvečer se je Nataša ravno vrnila iz službe. Obupani kriki hudo opečene 44-letnice so se slišali po vsej vasi. Prvi se je na prizorišču znašel eden od njenih sinov, pomagali so bližnji sosedje, tudi reševalci so prišli hitro in nesrečnico odpeljali v ljubljanski klinični center. Zaviršek je pobegnil, za njim so ostali le natikači, smo po tragediji poročali v Dnevniku. Stekla je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni vaščani, lokalni gasilci in policija s konji, brezpilotniki in helikopterjem. Zavirška takrat niso našli. Dva dni po tragediji pa se je vrnil v domačo vas, opečen po roki se je javil mami. Kasneje pa se je mirno predal policiji.

»Tarča ni bila ona, ampak avto«

V sodni preiskavi se ni zagovarjal. Tudi včeraj se vsebinsko obtožnice niso dotikali, za to bo čas na glavni obravnavi. V katero smer bo šel zagovor, je po zaključenem naroku medijem namignil zagovornik Mitja Pavčič. »Dejstvo je, da je prišlo do tragedije in nekdo mora za to odgovarjati. Gospod bo sprejel kazensko sankcijo, a je treba upoštevati, da nikakor ni šlo za umor iz brezobzirnega maščevanja. Ni ji želel vzeti življenja, ne poškodovati, niti ne ogroziti. Lahko da je šlo za povzročitev smrti iz malomarnosti ali povzročitev splošne nevarnosti, torej povsem drugo kaznivo dejanje. Kajti tarča je bilo vozilo, ne pa oškodovanka,« je izjavil. Ko se je namreč usodnega večera žena pripeljala iz službe, ogenj ni zajel le nje, ampak tudi njen avto. Sodnica je na naroku navedla, da je zavarovalnica zaradi nastale škode na kii že izplačala 3150 evrov in da v kazenskem postopku terja povračilo tega zneska.

»Bila sta v dobrih odnosih, imela sta se zelo rada. Ni bil ne posesiven ne agresiven, ni šlo za družinsko nasilje, kot se je po dogodku poskušalo prikazati v javnosti,« je po naroku še dejal odvetnik. Pred tem je sodnici in tožilki pokazal pismo pokojnice, napisano septembra 2017. »Iz njega izhaja, da je bila obtoženemu zelo predana, prav tako on njej. Imela sta odličen in odprt odnos. S tem pismom, ki ga je našel eden od sinov, izpodbijamo vse tiste navedbe prič, na katerih gradi tožilstvo očitke, da je bil posesiven in ljubosumen. Čeprav je bilo pismo napisano tri leta prej, ni irelevantno. Tožilstvo se sklicuje na izjave prič o dogodkih izpred 20 let,« je dejal Pavčič. Predlagal je tudi zaslišanje prič, ki so se z zakoncema družile na gasilskih in zasebnih zabavah. In sicer Zavirškovo sestrično in njenega moža, obtoženčevega svaka in še eno prijateljico iz gasilskih vrst. Zavzel se je tudi za to, da bi sodišče zapor v Ljubljani, kjer je obtoženi priprt, prosilo za poročilo o njegovem zdravstvenem stanju in zdravljenju. Pa tudi poročilo psihologa oziroma pedagoga o spremljanju njegovega duševnega stanja in vedenju. »To bo lahko bistveno pri odločanju o kazenski sankciji. Razviden bo tudi njegov odnos do te tragedije,« je še dejal odvetnik.

O Zavirškovem duševnem stanju v času kaznivega dejanja je svojo oceno že podal psihiatrični izvedenec dr. Rok Tavčar. Kot je bilo razbrati včeraj, je bil prišteven. Tavčarja na obravnavo ne bodo vabili, mnenje bodo le prebrali.