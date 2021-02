Dobrih pet mesecev 25-letni državljan Bosne in Hercegovine Edvin Torić in 21-letni Ljubljančan Evris Ramić v priporu razmišljata o tem, da sta verjetno najbolj trapasta zlikovca v zgodovini Slovenije. Desetega septembra lani sta se okoli pol dveh popoldne s skuterjem iz Šentvida odpravila po avto v Domžalah. Na začetku Depale vasi pa sta začela streljati s pištolo. To je opazil voznik, ki je vozil za njima. Poklical je policiste in jih celo usmerjal, ti pa so verjetno kar zazijali, saj so na koncu zasegli štiri kilograme konoplje in še 80 gramov heroina.

Policisti so fanta izsledili na Ljubljanski cesti v Domžalah. Torić je sedel na skuter, a si ni upal pobegniti, predal se je možem v modrem. Ramić pa je sedel v golfa in odpeljal do zdravstvenega doma, od tam pa nadaljeval peš. Ne dolgo. Po 50 metrih so ga ujeli. V avtu so našli drogo in neprebojni jopič. Pištolo jim je že prej predal Torić. Kasneje so jih pri njem doma našli še nekaj.

Mlajši obrnil ploščo in prevzel krivdo Na sodišču sta mladeniča priznala tožilske očitke glede trgovine z drogo. Za ta del obtožbe je tožilka Maja Ulčar predlagala po leto in dva meseca zapora. Toriću je naprtila še prepovedani promet z orožjem, Ramiću pa veliko tatvino. Obema pa tudi povzročitev splošne nevarnosti. In prav pri tem delu obtožnice se je zataknilo. Tega kaznivega dejanja ne priznavata in zdaj pred sodnikom Markom Justinom poteka redno sojenje. Torić se brani z molkom, medtem ko je zgovorni Ramić v preiskavi večji del dogajanja naprtil prav Toriću. Zdaj pa si je spektakularno premislil in krivdo za streljanje (pa čeprav kaznivega dejanja še vedno ne priznava) prevzel nase. Takole je včeraj prebral svoj na list papirja napisan zagovor: »Kaznivega dejanja pod drugo točko obtožnice ne priznam. Priznavam pa, da sem streljal. Bil sem zadet, zato sem ustrelil. Žal mi je, ne vem, kaj mi je bilo. Ne spominjam se, kje sem streljal, sem pa siguren, da nisem nikogar ogrožal. Sem pa stoprocentno ziher, da Edvin ni streljal. V preiskavi sem hotel krivdo prevaliti nanj, za kar mi je zelo žal.« Med obravnavo se je potem še enkrat priglasil k besedi in ponovil, da mu je res žal in da Edvin čisto zares ni nič streljal. Na poti nazaj na klop sta se mladca pozdravila s »kepicami«…

Kam so leteli izstrelki? Včeraj sta pričala še dva policista in forenzik. Tulce od streljanja so našli na desni strani ceste, pripadajo glocku, ki so ga zasegli Toriću, v katero smer je strelec usmeril pištolo, ko je sprožil, pa ni čisto jasno. Če bi se izkazalo, da proti hišam v Depali vasi, bi to okrepilo tožilski očitek o povzročitvi splošne nevarnosti, če pa je možno, da je streljal proti polju, trdnih dokazov za to kaznivo dejanje ni več. Pa čeprav je dejstvo, da je vsaj eden od njiju (kot to priznava sam) ob 13.45, se pravi sredi belega dne, na eni najbolj prometnih cest streljal s pištolo. Doseg take pištole je lahko poldrugi kilometer! Kakor koli že, sodišče si želi ogledati še nekaj fotografij z mesta najdbe tulcev, nato pa bo sodnik verjetno že lahko izrekel kazen. Zagotovo za tisti del, povezan z drogami, glede streljanja pa je še vprašanje.