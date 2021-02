Nakupovanje v živo so mnogi več kot očitno pogrešali, saj so se v pred trgovinami v večjih nakupovalnih središčih v prestolnici vile dolge vrste za vstop. Trgovci, ki morajo tedensko predložiti negativen test na koronavirus, morajo namreč omejiti število kupcev na trgovskih površinah, zato so kupci morali čakati na vstop.