Da slovenska reprezentanca na tretji končni disciplini prvenstva ne bo igrala vidnejših vlog, je bilo jasno pred začetkom moške alpske kombinacije, saj naslova svetovnega podprvaka zaradi poškodbe ni branil Štefan Hadalin, ki bi imel glede na razplet izjemno priložnost po novi vrhunski uvrstitvi. Najboljši je bil na 17. mestu debitant na velikih tekmovanjih Nejc Naraločnik. Svetovni prvak je na tretji končni moški uvrstitvi svetovnega prvenstva še tretjič postal Avstrijec. Dvema zmagama Vincenta Kriechmayrja v hitrih disciplinah je novo dodal Marco Schwarz, ki je bil v izjemnem dvoboju malenkost boljši od branilca naslova Francoza Alexisa Pinturaulta.

Slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah je potrdila, da je v Cortino d’Ampezzo pripotovala slabše pripravljena, kot si je želela in je pričakovala javnost. Zanimivo je, da so moški tekmovali na isti progi kot ženske, in sicer na Olympii delle Tofane, ki je bila precej manj trda in precej lažja kot moška Vrtoglavica. Miha Hrobat, Boštjan Kline in Martin Čater bi imeli zanimivo državno prvenstvo, saj je razlika med njimi znašala šest stotink, v globalni konkurenci pa so osegli 16., 17. in 19. čas. Debitant na velikih tekmovanjih Nejc Naraločnik je na 28. mestu za dve stotinki vendarle prehitel najhitrejšo smučarko Federico Brignone. Na superveleslalomu je bil senzacionalno najhitrejši James Crawford. Pred njim je bil dolgo v vodstvu Alexis Pinturault, Kanadčan pa se je s startno številko 32 edini spustil pod mejo minute in 20 sekund ter ob koncu zasedel odlično četrto mesto.

Glavni favorit in branilec naslova iz Areja Alexis Pinturault je svoje delo v slalomu opravil zelo dobro in kazalo je, da bo ubranil naslov prvaka. Toda Marco Schwarz je bil včeraj minimalno hitrejši. Avstrijec je presenetil na superveleslalomu, kjer je dosegel peti čas, na slalomu pa napadel na vso moč ter dokazal, zakaj je v tej disciplini ta čas najboljši na svetu. Tretje mesto je zasedel Loic Meillard, čeprav je Švicar v slalomu naredil večjo napako.

»Slalom je bil za vse smukače zelo zahteven, saj je bila podlaga povsem ledena. Doslej na takšni nisem niti treniral. Superveleslalom mi je uspel solidno in sem z nastopom zadovoljen,« je debi na svetovnih prvenstvih ocenil Nejc Naraločnik, medtem ko so njegovi izkušenejši kolegi v reprezentanci storili napako pri istih vratcih ter dokazali, da so jim slalomski zavoji v tej sezoni zelo tuji.

Rezultati alpske kombinacije za moške: 1. Schwartz (Avs) 2:05,86, 2. Pinturault (Fra) +0,04, 3. Meillard (Švi) +1,12, 4. Crawford (Kan) +1,33, 5. Jocher (Nem) +2,46, 6. Muffat-Jeandet (Fra) +3,19, 7. Tonetti (Ita) +3,53, 8. Murisier (Švi) +3,68, 9. Zabystan (Češ) +3,83, 10. Philp (Kan) +3,86, 17. Naraločnik +7,04, 22. Kline +13,12, Čater in Hrobat (vsi Slo) sta odstopila.