Naj se v ženskem smučanju spremeni format tekmovanja, kot se je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v alpski kombinaciji, na vrhu sta ponavadi vselej najboljši alpski smučarki na svetu. Svetovna prvakinja je šestič v karieri postala Mikaela Shiffrin, ki je sploh prvič na velikih tekmovanjih nastopila v tej disciplini. Američanka je vrhunsko pripravljenost pokazala že na superveleslalomu, kjer je z veliko napako zasedla tretje mesto. Na drugem mestu je precej zaostala Slovakinja Petra Vlhova, bronasto kolajno pa je osvojila Švicarka Michelle Gisin. Na pragu vrhunske uvrstitve je bila Meta Hrovat, ki je na slalomu odstopila tik pred slalomskim ciljem, ter zapravila uvrstitev med najboljšo peterico.

Najboljši nastop sezone je na vrhuncu pokazala Maruša Ferk. Izkušena Slovenka, ki nima več mesta v slovenski reprezentanci, je na superveleslalomu dosegla deveti čas ter prehitela nekaj uveljavljenih specialistk za hitre discipline. »Našla sem formulo, da sem znala razviti hitrost, kar mi prejšnji teden v toplejšem vremenu ni uspelo. Žal se v tej sezoni več ne posvečam treningu slaloma. Če sem nekoč na sezono presmučala okrog 10.000 vratic, jih v tej sezoni nisem niti 500,« je po nastopu za slovensko nacionalno televizijo povedala Maruša Ferk. Tudi Meta Hrovat je na svoji drugi tekmi v hitrih disciplinah (prvo je opravila pred dnevi na specialnem superveleslalomu) pokazala napredek ter na superveleslalomu dosegla 17. čas. »Napredek je, prostora za izboljšave pa še malo morje,« je realna z visokimi cilji Kranjskogorčanka, z napako tik pred ciljem tragična junakinja tekme. Najhitrejši čas na superveleslalomu je dosegla Italijanka Federica Brignone, le stotinko je zaostala njena rojakinja Elena Curtoni, tretja pa je bila Mikaela Shiffrin.

Slalom se je začel šokantno za italijansko reprezentanco. Že pri tretjih vratcih je storila napako Federica Brignone, Italijani pa so vnovič ostali brez kolajne, saj je bila najboljša Elena Curtoni na 4. mestu. Zaradi izredno poledenele proge se je znova izkazalo, da so imele kljub drugačnemu formatu tekmovanja, ko so šle na progo najprej najhitrejše po superveleslalomu, prednost slalomske specialistke. Podobno kot Federica Brignone je že pri tretjih vratcih storila napako Wendy Holdener (po superveleslalomu 14.), svetovna prvakinja v alpski kombinaciji na zadnjih dveh prvenstvih v Sankt Moritzu in Areju. Slalom je terjal kar 14 odstopov, tako da je Maruša Ferk v disciplini, ki je pri Mednarodni smučarski organizaciji bolj ali manj pozabljena, zasedla solidno deseto mesto, kar je prva slovensko uvrstitev med najboljšo deseterico na 46. svetovnem prvenstvu.