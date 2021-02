Pivovarna najverjetneje izvira iz obdobja kralja Narmerja, je povedal generalni sekretar egiptovskega sveta za starine Mostafa Waziry. Po njegovem mnenju gre za "najstarejšo visokoproizvodno pivovarno na svetu".

Narmer, ki je vladal pred več kot 5000 leti, je ustanovil prvo dinastijo in združil zgornji in spodnji Egipt. Britanski arheologi so obstoj pivovarne prvič odkrili v začetku 20. stoletja, vendar njena lokacija ni bila nikoli natančno določena. Egipčansko-ameriška ekipa pa jo je uspela ponovno najti in odkriti njeno vsebino, je ministrstvo zapisalo v izjavi.

Po besedah Waziryja je pivovarna obsegala osem velikih površin, ki so bile uporabljene kot enote za proizvodnjo piva. Vsaka je vsebovala približno 40 lončenih posod, razporejenih v dve vrsti. V njih so segrevali mešanico žit in vode, ki se je uporabljala za proizvodnjo piva.

Arheolog Matthew Adams z Univerze v New Yorku, ki vodi skupino z Deborah Vischak z Univerze Princeton, je povedal, da so po študijah sodeč pivo proizvajali v velikih količinah, saj je bilo hkrati lahko proizvedenih približno 22.400 litrov.

Pivovarna je bila na tem mestu po njegovih besedah morda zgrajena posebej za oskrbo pri pogrebnih slovesnostih egiptovskih kraljev. Kot še piše v izjavi, so že pred tem našli dokaze, da se je pivo uporabljalo pri daritvenih obredih.

Dokazi o pivovarstvu v starodavnem Egiptu sicer niso novi, saj so jih našli že v preteklih odkritjih. Izraelska uprava za starine je leta 2015 sporočila, da so v Tel Avivu našli 5000 let stare ostanke lončenih posod, ki so jih Egipčani uporabljali za izdelavo piva.

V Abidosu, kjer se nahaja najnovejše odkritje, so v preteklih letih odkrili številne arheološke zaklade. Mesto je znano po templjih, kot je tempelj Setija I. Leta 2000 je skupina ameriških arheologov v njem odkrila najzgodnejši znani primer staroegipčanske sončne barke iz prve faraonske dinastije pred približno 5000 leti.

Egipt je napovedal več pomembnih novih odkritij, za katera upa, da bodo spodbudila turizem, ki je bil v zadnjih letih deležen več padcev, od vstaje proti dolgoletnemu egiptovskemu predsedniku Hosniju Mubaraku leta 2011 do pandemije koronavirusa.

V bližini Aleksandrije so pred kratkim odkrili več mumij izpred približno 2000 let, ki so nosile amulete z zlatimi jeziki, za katere domnevajo, da so jih polagali v usta mrtvih, da bi lahko govorili v posmrtnem življenju.

Oblasti so pričakovale, da bo Egipt lani obiskalo 15 milijonov turistov v primerjavi s 13 milijoni v letu 2019, vendar se to zaradi koronavirusa ni uresničilo.