Slovenska vojska (SV) razvija in uvaja nova vojaška oblačila ter opremo, od spodnjega perila, kosov uniforme do vrhnjih oblačil, pa tudi novo opremo, med drugim spalno vrečo, nahrbtnike in bivak. Prenovili so maskirni vzorec oblačil in opreme, materiali so visoko tehnološki, bolj vzdržljivi, prilagodljivi in lažji. Slovenski vojaki dobivajo ognjevarna oblačila ter perilo z visoko zaščito pred vrezi, je na današnji novinarski konferenci naštela Veronika Vrhunc iz direktorata za logistiko pri ministrstvu za obrambo.

Vrhunčeva je ob tem izpostavila, da SV že vrsto let uporablja moške in ženske kroje ter različne velikosti oblačil, "o čemer mnoge vojske šele razmišljajo".

V vojski od leta 2015 sodelujejo pri razvoju nove tkanine, ki je nadomestila dotlej obstoječo tkanino iz 100% bombaža. Nova tkanina, ki so jo uporabili za nekatera od oblačil vojakov, se hitreje suši in je štirikrat bolj odporna na obrabo. Taktične hlače, majica in vetrovka vojakov imajo zaščito pred požarom, uniforma pa je uporabnikom in okolju prijazna. Za večje udobje vojakov poleti pa so razvili polo majico iz funkcionalnega pletiva, ki odvaja vlago.

Trenutno imajo v SV v testiranju tudi zimsko maskirno obleko. Kot je povedala Vrhunčeva, so razvili tako nov kroj kot maskirni vzorec in tkanino. Vojaki dobivajo tudi nov dežni komplet, termo komplet za delovanje v zimskem času, pa tudi nove poletne škornje, ki niso namenjeni bojnemu delovanju.

Cilj je čim boljša in kompatibilna oprema, pripadnikom SV zagotoviti oblačilni sistem za čebulni način oblačenja, glavno vodilo pri snovanju novih oblačil pa je bila nizka teža. Nova bojna uniforma slovenskih vojakov bo po besedah predsednika komisije za uniforme in oznake Slovenske vojske Anžeta Rodeta 25 odstotkov lažja od stare.

Oprema za bivanje na terenu, ki jo bodo letos prvič razdelili pripadnikom SV, vključuje bivak, letno in zimsko spalno vrečo, podlogo za spanje, pončo, šotorsko krilo in gamaše, je naštel Aleš Lebar z direktorata za logistiko ministrstva za obrambo.

Spalna vreča bo vojakom omogočala udobno spanje pri temperaturah do -20 stopinj Celzija in preživetje do -37 stopinj Celzija. Lahko se kombinira z dodatno notranjo vrečo, napihljivo podlogo in bivakom, ima zunanji vodoobojen sloj, ki je ojačan proti obrabi in nudi enakomerno izolacijo med spanjem. Pončo in gamaše imajo tudi IR zaščito pred nočnimi opazovalnimi napravami, je naštel Lebar.

Slovenski vojaki tako po besedah Rodeta dobivajo najsodobnejšo opremo, ki jim bo naslednjih 10 do 15 let nudila zaščito in udobje v vseh pogojih.

Opremo so oz. še bodo nabavili preko več javnih razpisov za modernizacijo Slovenske vojske, in sicer od letos do leta 2023, je pojasnil Rode. Z bojnimi uniformami ter zimsko maskirno opremo bodo opremili celoten operativni sestav vojske. Vrednost opreme za bivanje po besedah Rodeta znaša 2,86 milijona evrov, vrednost podlog za spanje je približno 450.000 evrov, vrednost pončov in šotorskih kril 930.000 evrov, vrednost vojaških gamaš pa bo 230.000 evrov. Približno štiri milijone evrov pa je vrednost kompletov dveh različnih vojaških nahrbtnikov ter oprtnika za prenos oborožitve in streliva, je povzel Rode.