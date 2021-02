V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 738 bolnikov, intenzivno nego pa ob tem potrebuje 135 bolnikov. Iz bolnišnic so odpustili 34 bolnikov, umrlo je 11 oseb s covidom-19, kažejo današnji podatki vlade. Povprečje zadnjih sedem dni je trenutno 822 okužb. V Sloveniji je po oceni NIJZ trenutno 12.836 aktivnih primerov okužbe. Z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu so do danes cepili 70.752 ljudi, z dvema odmerkoma pa 47.647. V soboto so sicer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. V statistiki je okužba torej dokumentirana, ko je potrjena tudi s PCR-testom.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 danes sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, strokovni direktor Nevrološke klinike UKC Ljubljana Simon Podnar, in predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana.