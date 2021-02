Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300 do 10.000 evrov, ki jih lahko mala in srednja podjetja koristijo za različne poslovne storitve, med drugim za certifikate kakovosti, za patente, modele znamke, internacionalizacijo, digitalizacijo. S pomočjo vavčerjev bodo podjetniki lahko pridobili do 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer.

Vavčerji do vrednosti 30.000 evrov letno Posamezno podjetje bo lahko koristilo največ tri vavčerje na leto oziroma do najvišje možne vrednosti 30.000 evrov na leto. Po pojasnilih sklada je posebnost vavčerjev ta, da gre za enostavne spodbude malih vrednosti, ki so na voljo vse leto, oddaja vloge pa je enostavna in povsem digitalizirana. Javni pozivi zanje so objavljeni na spletni strani sklada.

Spodbude za zagon inovativnih podjetij Hkrati je podjetniški sklad v uradnem listu objavil tudi spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkte in jih poslala na trg. Kot so zapisali na skladu, bodo zagonsko spodbudo lahko koristila mikro in mala podjetja, ki so se pri pristojnem organu registrirala v obdobju med 1. januarjem 2020 do vključno 15. marca 2021. Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah.