Za izglasovanje novega predsednika vlade bi morala opozicija zbrati 46 glasov. Po doslej znanih podatkih tolikšnega števila glasov stranke, ki podpirajo Erjavčevo kandidaturo, niso uspele zbrati, a so, kot vselej v politiki, možna tudi presenečenja. Glasovanje bo predvidoma na sporedu pozno zvečer.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v obrazložitvi konstruktivne nezaupnice izpostavil, da so se opozicijski poslanci za to potezo odločili, ker je predsednik vlade Janez Janša potrdil bojazni in s svojim delovanjem pričel razkrajati državne sisteme. »Cilj SDS je jasen. Ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije ter zamrzniti ustavo,« je bil kritičen Golubović. »Brez ustave nam ostane smo še brezpravno oblastništvo, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.« Kritičen je bil tudi o pristopu vlade k reševanju epidemije novega koronavirusa in ji pripisal odgovornost, da se Slovenija nahaja v svetovnem vrhu po smrtnosti in okuženosti. Povedal je še, da je predsednik vlade Janez Janša Slovenijo na mednarodnem parketu približal problematičnim državam EU. H glasovanju v podporo konstruktivni nezaupnici je pozval tudi poslance koalicije.

Erjavec: Stebri naše vlade bodo zdravje, solidarnost, okolje in razvoj Kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je povedal, da se za položaj poteguje, da bi ustavili »denormalizacijo države« in neučinkovit spopad vlade z epidemijjo. »Konstruktivno nezaupnico smo vložili, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države,« je še povedal Erjavec. »Državljani se soočamo z najhujšo epidemijo v zadnjih stotih letih in hkrati s poskusi vlade, da vzpostavi avtoritarno demokracijo.« Izpostavil je, da delovanje vlade, ki bi jo vodil Erjavec, ne bi temeljilo na avtoritarnosti, sovražnosti in ugrabitvi ter prilaščanju države in njenih institucij, temveč na gradnji medsebojnega zaupanja. Kot štiri stebre programa svoje vlade, ki jih nameravajo obravnavati z enako prioriteto, je naštel: zdravje, solidarnost, okolje in razvoj. Napovedal je povečanje sredstev za javno zdravje, hkrati pa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V sklopu drugega stebra napoveduje zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejem stanovanjskega zakona, brezplačni mestni javni prevoz za upokojence, demografski sklad in podporo občinam pri gradnji vrtcev in šol za večjo vključenost otrok. Napovedal je tudi, da bo njegova vlada uspela z zeleno in digitalno preobrazbo počrpati evropska sredstva. Zato načrtujejo zakon o podnebni politiki, ki bo za cilj imel ogljično nevtralnost do leta 2050 ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50 odstotkov do leta 2030. Implementirati nameravajo tudi ustavno pravico do čiste pitne vode. Da bi pripomogli k razvoju, namerava Erjavčeva vlada do leta 2025 postopno zvišati proračunska sredstva za razvoj za 1 odstotek BDP. Napovedal je tudi vzpostavitev tehnološke agencije in učinkovitejše delovanje birokracije. Ob tem je napovedal še dvig sredstev za kulturo na vsaj 2,5 odstotka proračuna.

Janša: To ni konstruktivna nezaupnica Predsednik vlade Janez Janša je povedal, da poslanci danes ne razpravljajo o konstruktivni nezaupnici, saj koalicija KUL nima zagotovljenih 46 glasov. Povedal je, da konstruktivna nezaupnica obstaja, da bi do menjave vlade prihajalo brez večjih zapletov. Prepričan je, da menjave vlade po glasovanju ne bo, zato potezo ocenjuje za farso. Janša je strankam koalicije KUL, predvsem SD in kandidatu za predsednika vlade Karlu Erjavcu očital, da so v obdobju od 2009 do 2019 za investicije v bolnišnice, osnovne in srednje šole, zavode za usposabljanje, študentske in dijaške domove ter fakultete skupaj namenili 713 milijonov evrov, iz plačanih prispevkov pa je v istem obdobju RTV Slovenija dobila 997 milijonov evrov. »Zato soljudje sedaj umirali,« je rekel Janša. Poleg financiranj RTV je napadel tudi financiranje nevladnih organizacij, s sedežem na Metelkovi 6. Povedal je, da so te med 2009 in 2019 prejele 37 milijonov evrov, medtem ko je šlo za domove starejših v istem obdobju blizu 25,7 milijona evrov, za študentske domove pa 31,9 milijona evrov. »Naštejte mi en nacionalni dosežek ene same nevladne organizacije na naslovu Metelkova 6,« je nadaljeval Janša. »Pozna kdo? Širjenje virusa v lanskem letu po državi in, seveda, mazanje fasad ministrstev. Pa grožnje s smrtjo.« Izpostavil je tudi razliko v obsegu sredstev za starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino in dodatek za nego otroka ter sredstva za nevladne organizacije. Za prvo je bilo v obdobju med 2009 in 2019 namenjenih 367 milijonov evrov, za drugo pa 706 milijonov evrov. Povedal je še, da njegova vlada ne vzpostavlja druge republike, temveč brani prvo. »Dragi moji iz KUL-a, zapravljate čas in denar davkoplačevalcev, kar je edino, na žalost, v čemur ste mojstri,« je bil dodatno kritičen Janša.

Šarec: Nihče vam ni preprečeval priprave na drugi val epidemije Predsednik LMŠ Marjan Šarec se je na Janšev govor odzval z očitkom, da nihče njegovi vladi ni preprečeval priprav na drugi val epidemije, na pripravo domov starejših in pravočasni nakup hitrih testov. Očital mu je še, da ga tudi nihče ni silil v nakup testov, ki jih imamo in jih Šarec ocenjuje kot slabe. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je vladi očital dvoličnost in izigravanje lastnih ukrepov. »Vladi in njenim predstavnikom je dovoljeno vse, in še več. Dovoljeno jim je vse, kar pač potrebujejo v danem trenutku. Dovoljeni so sestanki po gostilnah, pohodi na državne meje brez ustreznih potrdil,« je bil kritičen Han. Stališče SMC je predstavil poslanec Gregor Perič in ne vodja poslanske skupine Janja Sluga, ki je bila do delovanja vlade večkrat kritična. Povedal je, da se je vlada na epidemijo odzivala podobno, kot so se druge države. Prepričan je, da brez nepriljubljenih ukrepov, ki omejujejo stike, to spopadanje ni mogoče. Obžaluje pa, da epidemija Slovenije ni uspela povezati. Nedvoumnega odgovora, kako bodo glasovali poslanci SMC, ni dal.

Mesec: Država, v kateri se moramo ves čas ukvarjati z njeno vlado, je diktatura Koordinator Levice Luka Mesec je povedal, da se razhajanja med tistimi, ki podpirajo vlado Janeza Janše, in tistimi, ki je ne, kažejo v razumevanju vlade. Podpornikom vlade očita mnenje, da gre za običajno vlado, medtem ko je sam prepričan, da gre za vlado skrajne desnice. O tem, da ne gre za običajno vlado, govori tudi dejstvo, koliko se s to vlado dnevno ukvarjamo. Pravi, da ob tem ne mine en dan, ko predsednik vlade ni na vrhu dnevnih novic, da se ne bi pojavil novi škandali ministrov ali da ne bi mučili javnosti z ekscesom oblasti. »To ni zaradi medijev,« je bil odločen Mesec. »Naloga medijev je, da o škandalih, ki jih spremljamo vsak dan, poročajo.« Ob tem je navedel citat ameriške avtorice Fran Leibowitz: »Država, v kateri se moramo ves čas ukvarjati z njeno vlado, je diktatura.« Pravi, da se sovraštvo, ki se širi, osipa z vrha, vladi pa je očital tudi, da v državi ustvarja kaos. Slednjemu je s Platonovimi besedami očital, da predstavlja grob demokracije in gojišče diktature. »Slovenija še ni diktatura, smo pa v kaosu,« je posvaril Mesec. »In ta kaos je namerno povzročen.« Ob tem je opozoril še, da se to ne bo razblinilo, ko virusa ne bo več. Hkrati pa je vladi očital še, da se zadnjih 10 mesecev niti ni prednostno ukvarjala z reševanjem epidemije, temveč predvsem z družbenim prevratom. Mesec je koalicijskim poslancem ponudil priložnost, da takšnemu obnašanju vlade danes odreči podporo.

Horvat: Če nosiš masko, si za vlado, če je ne nosiš, si proti vladi »Kuge, lakote in vojne so zagotovo največja preizkušnja za človeštvo. Eno leto nas ogroža kuga našega časa – covid-19,« je za koordinatorjem Levice uvodoma povedal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. In nadaljeval: »Nekateri še vedno razglašajo, da gre za izmišljen ali celo politični projekt oziroma politično vprašanje, ki se interpretira z upoštevanjem ali neupoštevanjem ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Če torej nosiš zaščitno masko, podpiraš aktualno vlado, če ne nosiš maske, si proti vladi.« Ter povzel: »Na srečo tiha večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov razume in striktno upošteva ukrepe vlade in zakone, ki smo jih sprejeli.« Ob tem je poudaril solidarnost in sodelovanje v tem kritičnem času za Evropo ter opozicijo dregnil s sprehodom v preteklost: »Pred dobrim letom, ko je novi koronavirus že začel svojo uničujoči pohod tudi po Evropi, ni bilo veliko interesentov za vladanje v Sloveniji. Nekateri so zbežali kot leta 1991 in si v času pandemije želeli brezvladje in volilne kampanje. Ljudi so pustili same, kar je bila voda na smrtonosni mlin novega koronavirusa. Zdaj levi blok opozicije že štiri mesece rožlja z nezaupnico in fikcijami ter zarjavelimi obtožbami aktualne vlade želi priti ponovno na oblast.« Horvat je opoziciji očital odklanjanje vsakršnega sodelovanja, bojkotiranje vabila predsednika Boruta Pahorja in želje po restavraciji prejšnjega sistema, ki da se jasno kaže v programu ene izmed strank levega bloka opozicije, »kjer je eksplicitno napovedana nacionalizacija Slovenije«. Ocenil je, da s tem programom sicer ni nič narobe, a se vprašal, če smo se glede tega v Sloveniji poenotili, kot na primer na plebiscitu leta 1990. »Spoštovani podjetniki, spoštovani kmetje, bojimo se, da prihaja čas, ko bo vse tako, kot je bilo pred 30 leti. Pozive k revoluciji že slišimo z ljubljanskih ulic,« je še navrgel vodja poslancev stranke NSi, ki sicer nezaupnici po lastnih besedah ne pripisuje posebnega pomena.

Kociper: Zgodovina se ponavlja »Da se zgodovina ponavlja najprej kot tragedija, nato še kot farsa je nekoč dejal že Karl Marx. Da je temu res tako, priča tudi naša parlamentarna zgodovina. V zadnjih 10 letih smo imeli v tem državnem zboru samo dve glasovanji o konstruktivni nezaupnici in v obeh primerih je to skrajno opozicijsko orodje opozicija uporabila proti isti osebi, Ivanu Janezu Janši,« pa je o stališču stranke SAB spočetka povedala poslanka Maša Kociper. »Tudi prejšnje glasovanje se je zgodilo v povezavi s krizo, resda takrat ni šlo za zdravstveno krizo, kriza je bila finančna, ampak tudi njene posledice za Slovenijo in ves svet so bile zelo hude, sploh v primerih, ko se kriza ni upravljala pravilno, sploh če takratne vlade niso sprejemale pravih odločitev,« je s prstom pokazala na premierja Janeza Janšo Janšo in zadolževanje njegove vlade ter opozorila, da je bila država takrat tik pred bankrotom. »Namesto da bi vse moči usmeril v prestrukturiranje bančnega sistema, kar je bilo takrat nujno, je raje na pomoč klical zloglasno trojko. Ni odstopal od svojega že videnega in poznanega načina delovanja,« je dejala in naštela: »Politično kadrovanje, izključevanje drugače mislečih, posegi v neodvisnost medijev in drugih samostojnih institucij ter razprodaja državnega premoženja. Vse to v povezavi z negativno retoriko predsednika vlade in njegove stranke SDS je pripeljalo do številnih uličnih protestov in demonstracij.« Dejala je, da zdaj vemo, da je bila konstruktivna nezaupnica takratni vladi edina prava pot. »Osem let kasneje je Janez Janša ponovno tisti predsednik vlade, ki v času krize prevzame vodenje države. Na začetku je bil spraven in kooperativen. Kot veliki odrešenik je opoziciji ponudil roko sodelovanja, a kaj kmalu volk sleče svojo kožuh in pokaže svoj pravi obraz,« je ocenila. In komentirala, da danes na eni strani znova gledamo politična kadrovanja in obračune z nasprotniki, na drugi pa se znova vrstijo protesti proti vladi. »Mnogi ugotavljajo, da tako razklani Slovenci nismo bili še nikoli.« Opozorila je, da smo po številu smrti zaradi covida-19 v svetovnem vrhu, da beležimo zgodovinski visok javni dolg, da smo imeli najdlje zaprte izobraževalne zavode, da vlada vleče škodljive zunanjepolitične poteze ter da ukrepe sprejema povsem nestrateško in zmedeno. Poslancem je položila na srce, naj spregledajo in prekinejo začrtano pot, ki vodi v neko »drugo republiko«.

Lep: »Vlada v veliki meri ni bila učinkovita pri reševanju težav« »Želeli smo postati zgled drugim strankam, imeli smo namen pokazati, da smo sposobni premagati delitev na leve in desne, vaše in naše,« je vstop v koalicijo z Janšo nato naslovil poslanec Jurij Lep, ki je predstavil stališče poslanske skupine DeSUS. »Kot stranka, ki ne sledi samo ideološkim smernicam, smo bili sidro, ki je vedno opozarjalo na zdrse, ki jih je po našem prepričanju storila vlada,« je dejal Lep, ki je spomnil na spreminjanje medijske zakonodaje, dopis k medresorskemu poročilu o vladavini prava, zapisu Janše o vojni z mediji, njegovi predčasni čestitki Donaldu Trumpu, odmiku od jedrne Evrope in prekinitvi financiranja javnem servisu STA. »Kljub dogodkom v poletnem času smo poslanci ostali enotni in še naprej konstruktivno sodelovali z vlado. Čeprav se je za upokojence v preteklem letu naredilo veliko, so bile ideološke prepreke preprosto prevelike, da bi stranka še naprej sodelovala v takšni vladi,« je spomnil. Zavrnil je tudi očitke o neodločnosti in neenotnosti poslancev stranke DeSUS, pojasnjujoč, da ne glasujejo po navodilih, da pa se pred glasovanjem posvetujejo. »Strinjamo se, da vlada v veliki meri ni bila učinkovita pri reševanju težav, ki so se pojavile med epidemijo,« je pritrdil Lep in dejal, da mora za to nekdo od vladajočih prevzeti odgovornost. »Danes bomo tako prišli do številke, ki ne bo pokazala, kdo je zmagovalec ali poraženec. Dala pa nam bo vedeti, koliko nas je takšnih, ki si želimo spremembo, in koliko nas je zadovoljnih s trenutno situacijo,« je povzel apel poslancem, v katerem jih je nagovoril, naj v času zdravstvene, socialne, finančne in moralne krize ne ostanejo nevtralni. »Stranka DeSUS bo v tem trenutku opravila svojo pravico in dolžnost s ciljem za lepšo prihodnost vseh državljank in državljanov,« je potegnil črto.

Šiško: »Spomin je slaba točka vseh, ki želite zamenjati aktualno vlado« Dušan Šiško iz stranke SNS je nato v svojem nastopu kandidatu za mandatarja Karlu Erjavcu glasno in slikovito očital, da se očitno čuti sposobnega za vse funkcije in ministrska mesta, da se ima za »multipraktik ministra«, zdaj pa si želi po besedah Šiška biti kar – »diamantni multipraktik«. Poslanec stranke SNS je dodal, da Erjavec ni tako uspešen, kot želi prikazati in da za vodenje vlade nima osnovnih moralnih pogojev, pri čemer je spomnil na arbitražno prisluškovalno afero. »Ves čas ste poudarjali, da se zavzemate za interese upokojencev. In koga bolj kot upokojence prizadenejo dolge čakalne vrste, slaba organizacija dela v bolnišnicah in predraga zdravila, s katerimi služijo posredniki,« je dejal Šiško in Erjavcu očital, da se v času, ko je bil v različnih koalicijah, ni zgradil niti enega doma upokojencev. »Z obupnim prizadevanjem za mandatarstvo ne boste rešitelj, pač pa pogrebnik stranke DeSUS,« mu je še navrgel. »Najprej je treba pomesti pred svojim pragom. To velja tudi za vas, ki ste oziroma nameravate podpreti Karla Erjavca za mandatarja,« pa je Šiško še očital opoziciji in spomnil, da stranke SNS nihče ni povabil k sodelovanju. Poudaril je, da gre njegovi stranki medtem predvsem za stabilnost v državi. »Spomin je slaba točka vseh, ki želite zamenjati aktualno vlado,« je povedal in pri tem najbolj oponesel Levici, ki ji je očital, da ni izkoristila priložnosti za sodelovanje v levi vladi. Po njegovem mnenju zato v današnji razpravi sploh ne bi smela sodelovati, pri čemer je ponovil Janševo izjavo, da je dogajanje zadnjih nekaj tednov okoli nezaupnice podobno »otroškemu vrtcu« in da pri SNS glasovnic sploh ne bodo dvignili.

Krivec: »Izrabljate zdravje in življenje naših državljank in državljanov« Kot zadnji je nato stališče svoje poslanske skupine predstavil Danijel Krivec iz stranke SDS. »V nezaupnici se vladi očita, da od marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, česar pa predlagatelji ne podkrepijo z nobenim dokazom. Očitek prihaja v trenutku, ko je po oceni The Economista demokracija v Sloveniji ponovno v porastu,« je ugotovil na lastno pest. In dodal: »Odkar je na oblasti ta vlada, se demokracija v Sloveniji krepi. Popravljamo tiste krivice, ki so se dogajale pod prejšnjimi vladami. Mi demokracijo skušamo graditi, medtem ko jo vi podpisani pod to nezaupnico ves čas rušite.« Zatem je Krivec povzel bistvene ukrepe iz osmih protikoronskih svežnjev, ki so po njegovi oceni pozitivno vplivali na življenja državljank in državljanov ter ohranili delovanje slovenskega gospodarstva. Poudaril je še visoko precepljenost in zagotovitev dodatnih kapacitet, kar da je kljub izzivom pomenilo, da je zdravstveni sistem v času epidemije vzdržal. Po njegovem mnenju Slovenija pod to vlado krepi tudi mednarodne odnose in dobro vodi zunanjo politiko, kar je podkrepil z aktivnostjo resornega ministra Anžeta Logarja. Opoziciji pa je očital, da na drugi strani s pomočjo medijev ruši to dobro delo in da epidemijo izrablja za politične cilje.