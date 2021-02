Pričakuje se ostro razpravo, za izglasovanje novega predsednika vlade pa bi morala opozicija zbrati 46 glasov. Po doslej znanih podatkih tolikšnega števila glasov stranke, ki podpirajo Erjavčevo kandidaturo, niso uspele zbrati, a so, kot vselej v politiki, možna tudi presenečenja. Glasovanje bo predvidoma na sporedu pozno zvečer.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v obrazložitvi konstruktivne nezaupnice izpostavil, da so se opozicijski poslanci za to potezo odločili, ker je predsednik vlade Janez Janša potrdil bojazni in s svojim delovanjem pričel razkrajati državne sisteme. »Cilj SDS je jasen. Ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije ter zamrzniti ustavo,« je bil kritičen Golubović. »Brez ustave nam ostane smo še brezpravno oblastništvo, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.« Kritičen je bil tudi o pristopu vlade k reševanju epidemije novega koronavirusa in ji pripisal odgovornost, da se Slovenija nahaja v svetovnem vrhu po smrtnosti in okuženosti. Povedal je še, da je predsednik vlade Janez Janša Slovenijo na mednarodnem parketu približal problematičnim državam EU. H glasovanju v podporo konstruktivni nezaupnici je pozval tudi poslance koalicije.

Kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je povedal, da se za položaj poteguje, da bi ustavili »denormalizacijo države« in neučinkovit spopad vlade z epidemijjo.