Pričakuje se ostro razpravo, za izglasovanje novega predsednika vlade pa bi morala opozicija zbrati 46 glasov. Po doslej znanih podatkih tolikšnega števila glasov stranke, ki podpirajo Erjavčevo kandidaturo, niso uspele zbrati, a so, kot vselej v politiki, možna tudi presenečenja. Glasovanje bo predvidoma na sporedu pozno zvečer.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v obrazložitvi konstruktivne nezaupnice izpostavil, da so se opozicijski poslanci za to potezo odločili, ker je predsednik vlade Janez Janša potrdil bojazni in s svojim delovanjem pričel razkrajati državne sisteme. »Cilj SDS je jasen. Ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije ter zamrzniti ustavo,« je bil kritičen Golubović. »Brez ustave nam ostane smo še brezpravno oblastništvo, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.« Kritičen je bil tudi o pristopu vlade k reševanju epidemije novega koronavirusa in ji pripisal odgovornost, da se Slovenija nahaja v svetovnem vrhu po smrtnosti in okuženosti. Povedal je še, da je predsednik vlade Janez Janša Slovenijo na mednarodnem parketu približal problematičnim državam EU. H glasovanju v podporo konstruktivni nezaupnici je pozval tudi poslance koalicije.

Napovedal je tudi, da bo njegova vlada uspela z zeleno in digitalno preobrazbo počrpati evropska sredstva. Zato načrtujejo zakon o podnebni politiki, ki bo za cilj imel ogljično nevtralnost do leta 2050 ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50 odstotkov do leta 2030. Implementirati nameravajo tudi ustavno pravico do čiste pitne vode.

Kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je povedal, da se za položaj poteguje, da bi ustavili »denormalizacijo države« in neučinkovit spopad vlade z epidemijjo. »Konstruktivno nezaupnico smo vložili, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države,« je še povedal Erjavec. »Državljani se soočamo z najhujšo epidemijo v zadnjih stotih letih in hkrati s poskusi vlade, da vzpostavi avtoritarno demokracijo.« Izpostavil je, da delovanje vlade, ki bi jo vodil Erjavec, ne bi temeljilo na avtoritarnosti, sovražnosti in ugrabitvi ter prilaščanju države in njenih institucij, temveč na gradnji medsebojnega zaupanja. Kot štiri stebre programa svoje vlade, ki jih nameravajo obravnavati z enako prioriteto, je naštel: zdravje, solidarnost, okolje in razvoj.

Poleg financiranj RTV je napadel tudi financiranje nevladnih organizacij, s sedežem na Metelkovi 6. Povedal je, da so te med 2009 in 2019 prejele 37 milijonov evrov, medtem ko je šlo za domove starejših v istem obdobju blizu 25,7 milijona evrov, za študentske domove pa 31,9 milijona evrov. »Naštejte mi en nacionalni dosežek ene same nevladne organizacije na naslovu Metelkova 6,« je nadaljeval Janša. »Pozna kdo? Širjenje virusa v lanskem letu po državi in, seveda, mazanje fasad ministrstev. Pa grožnje s smrtjo.«

Janša je strankam koalicije KUL, predvsem SD in kandidatu za predsednika vlade Karlu Erjavcu očital, da so v obdobju od 2009 do 2019 za investicije v bolnišnice, osnovne in srednje šole, zavode za usposabljanje, študentske in dijaške domove ter fakultete skupaj namenili 713 milijonov evrov, iz plačanih prispevkov pa je v istem obdobju RTV Slovenija dobila 997 milijonov evrov. »Zato soljudje sedaj umirali,« je rekel Janša.

Stališče SMC je predstavil poslanec Gregor Perič in ne vodja poslanske skupine Janja Sluga, ki je bila do delovanja vlade večkrat kritična. Povedal je, da se je vlada na epidemijo odzivala podobno, kot so se druge države. Prepričan je, da brez nepriljubljenih ukrepov, ki omejujejo stike, to spopadanje ni mogoče. Obžaluje pa, da epidemija Slovenije ni uspela povezati. Nedvoumnega odgovora, kako bodo glasovali poslanci SMC, ni dal.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je vladi očital dvoličnost in izigravanje lastnih ukrepov. »Vladi in njenim predstavnikom je dovoljeno vse, in še več. Dovoljeno jim je vse, kar pač potrebujejo v danem trenutku. Dovoljeni so sestanki po gostilnah, pohodi na državne meje brez ustreznih potrdil,« je bil kritičen Han.

Horvat: Če nosiš masko, si za vlado, če je ne nosiš, si proti vladi

»Kuge, lakote in vojne so zagotovo največja preizkušnja za človeštvo. Eno leto nas ogroža kuga našega časa – covid-19,« je za koordinatorjem Levice uvodoma povedal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. In nadaljeval: »Nekateri še vedno razglašajo, da gre za izmišljen ali celo politični projekt oziroma politično vprašanje, ki se interpretira z upoštevanjem ali neupoštevanjem ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Če torej nosiš zaščitno masko, podpiraš aktualno vlado, če ne nosiš maske, si proti vladi.« Ter povzel: »Na srečo tiha večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov razume in striktno upošteva ukrepe vlade in zakone, ki smo jih sprejeli.«

Ob tem je poudaril solidarnost in sodelovanje v tem kritičnem času za Evropo ter opozicijo dregnil s sprehodom v preteklost: »Pred dobrim letom, ko je novi koronavirus že začel svojo uničujoči pohod tudi po Evropi, ni bilo veliko interesentov za vladanje v Sloveniji. Nekateri so zbežali kot leta 1991 in si v času pandemije želeli brezvladje in volilne kampanje. Ljudi so pustili same, kar je bila voda na smrtonosni mlin novega koronavirusa. Zdaj levi blok opozicije že štiri mesece rožlja z nezaupnico in fikcijami ter zarjavelimi obtožbami aktualne vlade želi priti ponovno na oblast.«

Horvat je opoziciji očital odklanjanje vsakršnega sodelovanja, bojkotiranje vabila predsednika Boruta Pahorja in želje po restavraciji prejšnjega sistema, ki da se jasno kaže v programu ene izmed strank levega bloka opozicije, »kjer je eksplicitno napovedana nacionalizacija Slovenije«. Ocenil je, da s tem programom sicer ni nič narobe, a se vprašal, če smo se glede tega v Sloveniji poenotili, kot na primer na plebiscitu leta 1990. »Spoštovani podjetniki, spoštovani kmetje, bojimo se, da prihaja čas, ko bo vse tako, kot je bilo pred 30 leti. Pozive k revoluciji že slišimo z ljubljanskih ulic,« je še navrgel vodja poslancev stranke NSi, ki sicer nezaupnici po lastnih besedah ne pripisuje posebnega pomena.