Pričakuje se ostro razpravo, za izglasovanje novega predsednika vlade pa bi morala opozicija zbrati 46 glasov. Po doslej znanih podatkih tolikšnega števila glasov stranke, ki podpirajo Erjavčevo kandidaturo, niso uspele zbrati, a so, kot vselej v politiki, možna tudi presenečenja. Glasovanje bo predvidoma na sporedu pozno zvečer.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v obrazložitvi konstruktivne nezaupnice izpostavil, da so se opozicijski poslanci za to potezo odločili, ker je predsednik vlade Janez Janša potrdil bojazni in s svojim delovanjem pričel razkrajati državne sisteme. »Cilj SDS je jasen. Ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije ter zamrzniti ustavo,« je bil kritičen Golubović. »Brez ustave nam ostane smo še brezpravno oblastništvo, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.« Kritičen je bil tudi o pristopu vlade k reševanju epidemije novega koronavirusa in ji pripisal odgovornost, da se Slovenija nahaja v svetovnem vrhu po smrtnosti in okuženosti. Povedal je še, da je predsednik vlade Janez Janša Slovenijo na mednarodnem parketu približal problematičnim državam EU. H glasovanju v podporo konstruktivni nezaupnici je pozval tudi poslance koalicije.

Erjavec: Stebri naše vlade bodo zdravje, solidarnost, okolje in razvoj Kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je povedal, da se za položaj poteguje, da bi ustavili »denormalizacijo države« in neučinkovit spopad vlade z epidemijjo. »Konstruktivno nezaupnico smo vložili, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države,« je še povedal Erjavec. »Državljani se soočamo z najhujšo epidemijo v zadnjih stotih letih in hkrati s poskusi vlade, da vzpostavi avtoritarno demokracijo.« Izpostavil je, da delovanje vlade, ki bi jo vodil Erjavec, ne bi temeljilo na avtoritarnosti, sovražnosti in ugrabitvi ter prilaščanju države in njenih institucij, temveč na gradnji medsebojnega zaupanja. Kot štiri stebre programa svoje vlade, ki jih nameravajo obravnavati z enako prioriteto, je naštel: zdravje, solidarnost, okolje in razvoj. Napovedal je povečanje sredstev za javno zdravje, hkrati pa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V sklopu drugega stebra napoveduje zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejem stanovanjskega zakona, brezplačni mestni javni prevoz za upokojence, demografski sklad in podporo občinam pri gradnji vrtcev in šol za večjo vključenost otrok. Napovedal je tudi, da bo njegova vlada uspela z zeleno in digitalno preobrazbo počrpati evropska sredstva. Zato načrtujejo zakon o podnebni politiki, ki bo za cilj imel ogljično nevtralnost do leta 2050 ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50 odstotkov do leta 2030. Implementirati nameravajo tudi ustavno pravico do čiste pitne vode. Da bi pripomogli k razvoju, namerava Erjavčeva vlada do leta 2025 postopno zvišati proračunska sredstva za razvoj za 1 odstotek BDP. Napovedal je tudi vzpostavitev tehnološke agencije in učinkovitejše delovanje birokracije. Ob tem je napovedal še dvig sredstev za kulturo na vsaj 2,5 odstotka proračuna.

Janša: To ni konstruktivna nezaupnica Predsednik vlade Janez Janša je povedal, da poslanci danes ne razpravljajo o konstruktivni nezaupnici, saj koalicija KUL nima zagotovljenih 46 glasov. Povedal je, da konstruktivna nezaupnica obstaja, da bi do menjave vlade prihajalo brez večjih zapletov. Prepričan je, da menjave vlade po glasovanju ne bo, zato potezo ocenjuje za farso. Janša je strankam koalicije KUL, predvsem SD in kandidatu za predsednika vlade Karlu Erjavcu očital, da so v obdobju od 2009 do 2019 za investicije v bolnišnice, osnovne in srednje šole, zavode za usposabljanje, študentske in dijaške domove ter fakultete skupaj namenili 713 milijonov evrov, iz plačanih prispevkov pa je v istem obdobju RTV Slovenija dobila 997 milijonov evrov. »Zato soljudje sedaj umirali,« je rekel Janša. Poleg financiranj RTV je napadel tudi financiranje nevladnih organizacij, s sedežem na Metelkovi 6. Povedal je, da so te med 2009 in 2019 prejele 37 milijonov evrov, medtem ko je šlo za domove starejših v istem obdobju blizu 25,7 milijona evrov, za študentske domove pa 31,9 milijona evrov. »Naštejte mi en nacionalni dosežek ene same nevladne organizacije na naslovu Metelkova 6,« je nadaljeval Janša. »Pozna kdo? Širjenje virusa v lanskem letu po državi in, seveda, mazanje fasad ministrstev. Pa grožnje s smrtjo.« Izpostavil je tudi razliko v obsegu sredstev za starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino in dodatek za nego otroka ter sredstva za nevladne organizacije. Za prvo je bilo v obdobju med 2009 in 2019 namenjenih 367 milijonov evrov, za drugo pa 706 milijonov evrov. Povedal je še, da njegova vlada ne vzpostavlja druge republike, temveč brani prvo. »Dragi moji iz KUL-a, zapravljate čas in denar davkoplačevalcev, kar je edino, na žalost, v čemur ste mojstri,« je bil dodatno kritičen Janša.