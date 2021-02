Za izglasovanje novega predsednika vlade bi morala opozicija zbrati 46 glasov. Razprava se je po skoraj enajstih urah končala, poslanci pa so v tajnosti oddali svoje glasove. Za konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše je glasovalo štirideset poslancev, proti sedem. Skupno je bilo oddanih triinpetdeset glasovnic, šest od teh je bilo neveljavnih. Janševa vlada je tako glasovanje o nezaupnici uspešno prestala.

Nezaupnico smo vložili v dobri veri, da bodo poslanci v zavetju anonimnosti vendarle odrekli podporo Janševi vladi, da bodo sledili občemu, ne lastnim interesom. To se ni zgodilo, a to ne pomeni, da je janšizem zmagal. Danes so si vlado rešili, to pa je tudi vse. (1/2)

Z glasovanjem o nezaupnici je bila ponujena priložnost vsem poslankam in poslancem, da glasujejo za normalizacijo države. 40 nas je to pravico izkoristilo, pri drugih so prevladali drugi interesi. Naša vest je mirna. Naslednje glasovanje ne bo več v DZ, temveč na volitvah.

Pričakovan izid in konec večmesečnega izgubljanja energije. Zdaj bi lahko vsaj poskusili združiti sile za resne izzive pred nami. Premagajmo zamere in postavimo temelje za drugačno politiko. Gremo naprej.

Poslanci so se odzvali tudi na Twitterju. Medtem ko je predsednica SAB Alenka Bratušek izpostavila, da je večje število glasov za kot proti »zelo jasno sporočilo«, je predsednik NSi Matej Tonin zapisal, da je vesel, da so se »končno prešteli«. »Agonija brezupnice je končno končana,« je še dodal. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je zapisal, da je izid pričakovan in pomeni »konec večmesečnega izgubljanja energije,« medtem ko je predsednik LMŠ Marjan Šarec izpostavil, da je njihova vest »mirna«. Predsednik vlade Janez Janša je zapisal, da je za vladno ekipo še en naporen dan priprav na dve redni tedenski seji vlade. Medtem so se v DZ prešteli, KUL pa je dobila »pičlih 40 glasov«.

Golubović pred glasovanjem izpostavil razkroj državnih sistemov

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v obrazložitvi konstruktivne nezaupnice izpostavil, da so se opozicijski poslanci za to potezo odločili, ker je predsednik vlade Janez Janša potrdil bojazni in s svojim delovanjem pričel razkrajati državne sisteme. »Cilj SDS je jasen. Ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije ter zamrzniti ustavo,« je bil kritičen Golubović. »Brez ustave nam ostane smo še brezpravno oblastništvo, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.« Kritičen je bil tudi o pristopu vlade k reševanju epidemije novega koronavirusa in ji pripisal odgovornost, da se Slovenija nahaja v svetovnem vrhu po smrtnosti in okuženosti. Povedal je še, da je predsednik vlade Janez Janša Slovenijo na mednarodnem parketu približal problematičnim državam EU. H glasovanju v podporo konstruktivni nezaupnici je pozval tudi poslance koalicije.

Kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je povedal, da se za položaj poteguje, da bi ustavili »denormalizacijo države« in neučinkovit spopad vlade z epidemijjo. »Konstruktivno nezaupnico smo vložili, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države,« je še povedal Erjavec. »Državljani se soočamo z najhujšo epidemijo v zadnjih stotih letih in hkrati s poskusi vlade, da vzpostavi avtoritarno demokracijo.« Izpostavil je, da delovanje vlade, ki bi jo vodil Erjavec, ne bi temeljilo na avtoritarnosti, sovražnosti in ugrabitvi ter prilaščanju države in njenih institucij, temveč na gradnji medsebojnega zaupanja. Kot štiri stebre programa svoje vlade, ki jih nameravajo obravnavati z enako prioriteto, je naštel: zdravje, solidarnost, okolje in razvoj.

Napovedal je povečanje sredstev za javno zdravje, hkrati pa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V sklopu drugega stebra napoveduje zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejem stanovanjskega zakona, brezplačni mestni javni prevoz za upokojence, demografski sklad in podporo občinam pri gradnji vrtcev in šol za večjo vključenost otrok.

Napovedal je tudi, da bo njegova vlada uspela z zeleno in digitalno preobrazbo počrpati evropska sredstva. Zato načrtujejo zakon o podnebni politiki, ki bo za cilj imel ogljično nevtralnost do leta 2050 ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50 odstotkov do leta 2030. Implementirati nameravajo tudi ustavno pravico do čiste pitne vode.

Da bi pripomogli k razvoju, namerava Erjavčeva vlada do leta 2025 postopno zvišati proračunska sredstva za razvoj za 1 odstotek BDP. Napovedal je tudi vzpostavitev tehnološke agencije in učinkovitejše delovanje birokracije. Ob tem je napovedal še dvig sredstev za kulturo na vsaj 2,5 odstotka proračuna.