Za STA je v nedeljo tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc dejal, da je najbolj verjeten scenarij, da bi letalnica bratov Gorišek vsaj gostila tri posamične (četrtek, petek in nedelja) ter sobotno ekipno tekmo za zaključek sezone med 25. in 28. marcem.

S tem bi v dolini pod Poncami nadomestili posamično tekmo iz Vikersunda, s katero bi se morala sicer končati norveška turneja. Ta je zaradi ostrih ukrepov norveških oblasti, tako kot vsa preostala zimska tekmovanja na mednarodni ravni v deželi fjordov, odpadla.

V izjavi za STA so iz SZS potrdili, da so v pogovorih vsaj za izvedbo dodatne tekme v Planici, a da je vse odvisno od finančnega vidika.

"V pogovorih za dodatno tekmo v Planici sta v zadnjem času predsednik SZS Enzo Smrekar in predsednik Fisa Gian-Franco Kasper. Če bi uspelo organizatorjem sestaviti finančni paket in znižati stroške do točke, da dodatno tekmovanje ne bi prineslo minusa, bi lahko prišlo do dogovora," je dejal Trbovc.

Za Val 202 pa je v poljskih Zakopanah na zadnji postaji svetovnega pokala Pertile razkril načrt Fisa za zadnja dva konca tedna sezone.

"Glede na trenutnih razmer, predvsem glede omejitve tekmovanj, bi se le tem radi izognili v prevelikem obsegu. Zato je naša primarna želja, da poskusimo ostati v Planici dva tedna in tam imeti čim več tekem," je sprva dejal Italijan na čelu tekem smučarskih skokov v svetovnem pokalu.

"V ponedeljek (danes, op. STA) bomo stopili v stik s Smučarsko zvezo Slovenije in skušali izvedeti, če je to realno. To je naš načrt A. To pomeni, da bi imeli po svetovnem prvenstvu en prost vikend, nato bi se preselili v Planico za dva tedna. Naša želje je, da bi začeli na veliki skakalnici s testno tekmo za svetovno prvenstvo leta 2023. Če bo možno s tremi tekmami v petek, soboto in nedeljo. Potem bi se preselili na letalnico," je dodal Pertile.

"Tudi na letalnici bi izvedli eno dodatno tekmo. To pomeni tekme od četrtka do nedelje. To so naše sanje, poskusili jih bomo uresničiti. Če se to ne bo uresničilo, imamo neko ponudbo Poljske o mini turneji," je za Val 202 zaključil direktor tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Pogovori bodo po informacijah SZS potekali še naslednjih nekaj dni, veliko pa bo odvisno tudi od finančnega priliva nosilcev televizijskih pravic.

Po informacijah SZS je Planica v pogovorih tudi za oživitev projekta "Pripelji se v Planico in poglej", tako imenovani "drive-in", ki se zaradi ukrepov v boju z novim koronavirusom ni uresničil za decembrsko svetovno prvenstvo v poletih. Več pa bo odvisno od ukrepov slovenskih oblasti v prihodnjih tednih.