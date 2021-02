Še nekaj enostavnih, okusnih juh oz. enolončnic, ki so lahko tudi samostojni obrok, saj nasitijo:

Ena boljših zimskih juh – ja, najbolj prija res v mrznih dneh – je čebulna juha. Če vam že misel na velike količine čebule zbuja dvom, brez skrbi. Karamelizirana čebula je popolno nasprotje surovi, ostri čebuli, ki ima močan in neprijeten vonj. Med dolgotrajnim kuhanjem čebula namreč izgubi vso ostrino in postane mehka, sladka in privlačna. Pa čeprav res ne izgleda najbolj lepo.

Juho lahko pripravite tudi le z navadno rjavo čebulo, lahko pa se poigrate z različnimi čebulami. Poleg rjave čebule je odlična tudi še rdeča, šalotka in por. Skupaj pričarajo čudovit okus in teksturo.

Tradicionalno francosko juho vedno krasi kruhek s sirom. Seveda lahko servirate tudi le juho, ampak zakaj bi, če je s kruhkom še boljša. Ko juho že dokončate, jo lahko servirate v ognjevarne posodice, nanjo položite s česnom odišavljen in z maslom namazan kruh s sirom ter posodico postavite v pečico, da se sir stopi, lahko pa kruhke popečete ločeno in jih na servirano juho le položite. Kateri koli postopek že izberete, ne morete zgrešiti. Okusi so fenomenalni.

Juha se čudovito pogreje, zato je na enkrat pripravite več in jo imejte za večkrat.

Pa dober tek!

