Enaindvajsetletni Ljubljančan je še 14. zapovrstjo presegel mejo 25 točk, s čimer je postavil nov rekord franšize. Pred njima sta 13-krat zapored ta mejnik presegla Dirk Nowitzki in Mike Aguirre. Dončić je v 36:21 minute 44 točkam dodal še sedem skokov in devet podaj. V soboto je proti New Orleans Pelicans dosegel 46 točk in dodal osem skokov ter 12 podaj.

Tokrat je iz igre zadel 14 od 20 metov (od tega 5/8 za tri), a zgrešil zadnjega za tri točke, ki bi Dallasu zagotovil podaljšek. Mavericks so bili večino dvoboja v zaostanku. Prvo četrtino so izgubili za devet točk, prednost Portlanda pa je vmes narasla tudi na 14 točk, še slabih pet minut pred koncem so vodili za 11.

Dallas se je približal in s trojko Doriana Finney-Smitha izenačil na 116:116, potem pa je odgovornost prevzel Damian Lillard (34 točk, 11 podaj) in zadel trojko. Dončić je s polaganjem znižal na 119:118, sedem sekund pred iztekom časa pa je na podoben način na drugi strani zadel Derrick Jones mlajši.

Ljubljančan, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel 90 točk, prav tako rekord franšize, si je ustvaril prostor za met, a žoga ni želela skozi obroč, po ogledu posnetka pa je odbita žoga pripadla Portlandu in dvoboja je bilo konec.

Mavericks (13-15) so pred tem nanizali štiri zmage zapovrstjo, s porazom pa so nekoliko povečali zaostanek za Golden State Warriors (14-13) na osmem mestu zahodne konference. Portland (16-10) je trdno zasidran na petem mestu.