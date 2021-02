Zgodba o tem, kako je Aleš Hojs z mamo na začetku prejšnjega tedna obračal na državni meji, ni zgolj zgodba o vladnih ukrepih, temveč tudi slika odnosa aktualne oblasti do državljanov. Minister za notranje zadeve je novinarjem sprva razložil, da ima njegova mama na Hrvaškem nepremičnino in da sta želela tam poravnati račune. Ker je bil izlet na praznični ponedeljek tako nujen, je nato pozabil PCR-test. Se zgodi? Seveda. Je pa vsekakor ta pozabljivost čudna, saj po izjavah Hojsa, ki jih je pred časom povzemal Jutarnji list, slovenska in hrvaška stran že dalj časa usklajujeta ravno takšna mejna pravila. Da pa pot vseeno ne bi bila zaman, je notranji minister nato vseeno preizkusil svojo srečo. Hrvaški policisti so mu dali na izbiro karanteno, PCR-test ali pot nazaj domov. »Poglejte, redno tedensko se testiramo. Ko pa sem to ugotovil tam nekje v Kopru, da pač testa nimam, sem rekel, vseeno poskusim, me zanima, kakšne postopke Hrvati izvajajo …« je v sredo zvečer v Odmevih na Televiziji Slovenija pojasnil Tanji Starič.

Ministrova zasebnost in javni interes

A ko so v četrtek, dan po razkritjih novinarke Nike Kunaver na spletnem portalu 24ur.com, novinarji na vladni konferenci glede na okoliščine upravičeno znova vrtali po njegovih nerodnih pojasnilih, jih je kratkomalo zavrnil. »Privatne poti bom pojasnjeval v okviru svoje družine, ne novinarjem. Kaj sem delal privatno, tudi glede na to, da sem se odpovedal varovanju, ravno tako ne mislim pojasnjevati novinarjem,« je bil takrat redkobeseden Hojs, četudi mu še malo pred tem besed na račun zagovarjanja policijske ure ni manjkalo. Svoje stališče je kasneje ponovil tudi v Odmevih, ko se je pogovarjal z Rosvito Pesek. »Ne mislim poročati novinarjem, kje bom ob koncih tedna, ko se odpovedujem varovanju. Še bolj pa me skrbi to, da sem bil o tem – da sem bil na hrvaški meji pravzaprav opozorjen in da lahko vstopim na Hrvaško, pa se nisem odločil za to – najprej povprašan od novinarja. Torej, dva dni zatem so me o tem najprej spraševali novinarji. Več kot očitno je, da je v policiji še vedno zelo živa tako imenovana stara Udba, ki ne skrbi za stvari, za katere mora skrbeti, ampak skrbi za to, da se diskreditirajo politiki,« je minister prozorno preusmerjal pozornost na policijo, ki je sicer podprla njegove besede.

Pojasnilo Policije o ponedeljkovem dogodku na meji pic.twitter.com/os7SvOKhcb — policija_si (@policija_si) February 11, 2021

»V tem primeru gre za temo v javnem interesu, saj razjasnitev okoliščin ministrove poti na Hrvaško – četudi je bila zasebna – javnosti omogoča presojo, ali minister spoštuje vladne odloke. Preiskovanje in razkrinkavanje morebitnih dvojnih standardov politikov na visokih položajih ter odkrivanje morebitnih kršitev predpisov sodijo v okvir javnega interesa,« medtem pojasnjuje dr. Melita Poler Kovačič z novinarske katedre Fakultete za družbene vede. Pojasnjuje tisto, kar minister Hojs očitno ne razume ali ne želi razumeti. Da je kot minister absolutna javna osebnost in da je torej v nekaterih primerih v njegovo zasebnost celo nujno intenzivneje posegati. »Seveda ob nujnem upoštevaju novinarske etike,« opozarja sogovornica, njenemu komentarju pa se pridružujejo tudi v Društvu novinarjev Slovenije: »Javnost nima dostopa le do njegovega najožjega kroga zasebnosti, kar pomeni do njegovega doma in intime. Še v tem primeru so posegi v ministrovo zasebnost lahko dovoljeni, če dejanja iz njegove intime nasprotujejo njegovim načelom in principom, ki jih zagovarja v javnosti.«