488 km

je doseg z enim polnjenjem. Na hitri polnilnici že samo pet minut polnjenja zadostuje za približno 100 kilometrov vožnje.

Svetovna premiera avtomobila je čaroben trenutek. To velja tako za celotno Audijevo oblikovalsko ekipo kot tudi zame osebno. Je vrhunec razvojnega procesa, ki običajno traja štiri leta. Dolga pot vključuje veliko dela, veliko razprav in včasih težke odločitve. Na koncu pa smo vsi ponosni, da predstavljamo rezultat svojih skupnih prizadevanj. E-Tron GT je gran turismo. Ta izraz je prvotno opisoval športne avtomobile, ki so bili primerni za dirke na dolge proge. Današnji modeli GT pa se od čisto športnih avtomobilov razlikujejo po tem, da ponujajo večje udobje in večjo notranjost.

Marc Lichte vodja oblikovanja pri Audiju