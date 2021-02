Nepreslišano: Dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik

Od marca 2020 vladajo in gospodarijo skoraj-brezpravje, patologija, izničenje minimalnih standardov pravne in politične zaščite temeljnih človekovih pravic in svoboščin, odvzem svobode, psihično trpinčenje, čustveno mučenje, laganje, zapeljevanje, zavajanje, manipuliranje, prilaščanje, kraje, podkupovanje, izsiljevanje, vsiljevanje, prisiljevanje, protiustavnost, nezakonitost, policizem, mafijskost, prikrojevanje in konstruiranje, strašenje, grožnje in kaznovanje. S kakšnim vmesnim »opravičilom«. Od marca 2020 vlada in gospodari Nasilje. Tudi že fizično. Ne samo pri nas, v domovini, četudi pri nas še kako. Odločajo tisti, ki bi morali stati mirno in biti tiho, kvečjemu sramežljivo in obotavljajoče se dvigniti roko, če smejo… Tisti, ki bi morali presojati in presoditi, odločati in odločiti, tega ne storijo. Tisti, ki bi se morali sproščeno in netesnobno sprehajati po ulicah, poteh, parkih in naravi, tega ne počnejo. Ker ne smejo. Številni so v karanteni, četudi tam ne bi smeli biti. Tisti, ki bi morali biti v karanteni, izolaciji, odstavljeni, odmaknjeni, nekateri tudi vsaj priprti, s svojo novo lastnino, državo, počnejo, kar jih je volja. Vse je tako, kot mora biti – le da je zavrteno za 180 stopinj. In to, kar je, je takšno, kakršno je, ker smo to dopustili, omogočili in ustvarili. Ustavniški blog