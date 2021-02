Znamka DS še naprej širi ponudbo svojih modelov, saj je predstavila novega DS 4, nekakšnega križanca med kombilimuzino in športnim terencem. Tako kot drugi avtomobili znamke se tudi DS 4 lahko pohvali s svojevrstno obliko, ki močno izstopa, in prestižno notranjostjo, v kateri prevladujejo kakovostni materiali. Na slovenski trg bo novi DS 4 predvidoma zapeljal letos oktobra, cene pa so za zdaj še neznanka.

3 različni načini pogona so na voljo pri DS 4. Bencinski motorji premorejo 96, 132 ali 165 kW (130, 180 ali 225 KM), dizelski 96 kW (130 KM), priključni hibrid, ki ga poganja kombinacija bencinskega in električnega motorja, pa ima sistemsko moč 165 kW (225 KM). Vse različice bodo na voljo le z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

50 km znaša doseg priključnega hibrida zgolj na električno energijo, v mestu še nekaj več. Preden smo izvedli prve poteze s svinčnikom, smo dve leti tesno sodelovali z inženirji, da bi ustvarili tehnično konstrukcijsko osnovo. Ko smo se lotili kreativnega postopka, smo imeli za razvoj novega koncepta na voljo veliko manevrskega prostora. Oblika karoserije, ki je sicer nastala po navdihu koncepta DS aero sport lounge, je edinstvena v tem avtomobilskem segmentu, saj se ponaša s še nikoli videnimi razmerji. Karoserija je umeščena na zelo velika kolesa, njene linije pa so atletsko izklesane, zelo mišičaste in kompaktne. Je aerodinamična, učinkovita in hkrati karizmatična. Thierry Metroz, direktor oblikovanja pri DS Automobiles

4,4 m je dolžinska mera DS 4, ki je širok 1,83 metra in visok 1,47 metra. Prtljažnik ima v osnovi prostornino 430 litrov.