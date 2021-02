Čeprav v prvem polčasu ekipi nista sprožili niti enega strela v okvir gola, je bila tekma v mrzlih Stožicah dinamična. Mura je v tekmo krenila izjemno pogumno in si prva priigrala priložnost, a Bobičanec streljal mimo gola. Ljubljančani so se po desetih minutah le zbrali in začeli igrati bolj povezano, vendar je manjkal natančen zaključni strel, saj je Ivanović v 12. minuti žogo poslal mimo gola, Vombnergar pa dve minuti kasneje čez gol. Ljubljančani so bili nevarni še po koti v 29. minuti, je bil Delamea Mlinar premalo odločen. Mura je poskušala z nekaj obetavnimi napadi, a je vselej zmanjkala zadnja podaja, da bi ogrozili vrata Freliha. V finišu prvega prvega polčasa pa je še sodnik Jug goste prikrajšal za prosti strel z roba kazenskega prostora po prekršku Koruna nad Marošo.

Olimpija je drugi polčas začela bolj ambiciozno, a se je Mura tako kot v prvem delu zoperstavila z agresivno in borbeno igro na meji prekrška, zato je bilo zelo malo prostora za kombinatoriko. V enakovredni tekmi z malo lepih potez so oboji iskali gol. Prvi strela v okvir gola na tekmi je sprožil Vombergar v 67. minuti, a je bil tako slab, da je bil bolj za statistiko. Dve minuti kasneje je imel slovenski Argentinec na glavi priložnost tekme za gol, a je žogo poslal visoko čez gol. Mura je do priložnosti tekme prišla v 75. minuti, a je Koutrer je streljal v Freliha. Prav v trenutkih, ko je Mura pokazal več poguma v napadu, je Olimpija v manj kot 180 sekundah dosegla dva gola, ko Šimundža na levi strani odličnega Pucka zamenjal s Horvatom. Prav po tej strani je Olimpija dosegal oba gola. V 76. minuti je dribler Ivanović iz igre vrgel Maruška in z diagonalnim strelom poskrbel za vodsastvo. Dve minuti kasneje je bil Ivanović podajalec, rezervist Kurež pa je z glavo dosegel debitanstki gol v prvi ligi.

Zadnja Gorica je z 2:1 premagala Koper, ki je doživel že drugi poraz zapored in trenerju Miranu Srebrniču se trese stolček. Maribor je v Ljudskem vrtu remiziral z Bravom 1:1, potem so vijoličasti znova lovili zaostanek 0:1. Tabor in Aluminij sta se razšla z remijem 1:1, Kidričani pa so zapravili veliko lepih priložnosti. Domžale so na gostovanju v Celju zmagale z 2:0, kar pomeni, da je na domači klopi novi trener, Čeh Jirži Jarošik, debitiral s porazom in slabo predstavo.