Izteklo se je hitro. Po vsega petih dneh sojenja je ameriški senat v soboto oprostil bivšega predsednika Donalda Trumpa obtožbe, da je s širjenjem teorij zarote o volilnih prevarah napeljal svoje privržence k uporu proti oblasti in je zato neposredno odgovoren za vdor v kongres 6. januarja med potrjevanjem volilne zmage demokrata Joeja Bidna. Za obsodbo Trumpa je glasovalo 57 senatorjev (vseh petdeset demokratskih in še sedem republikanskih), kar je deset manj od zahtevane dvotretjinske večine za obsodbo. Preostalih 43 republikanskih senatorjev je glasovalo za oprostitev.

McConnell govoril kot demokrat

Razplet je bil sicer pričakovan, saj je dovolj republikanskih senatorjev že vnaprej napovedalo, da bodo glasovali proti obsodbi. Ko je bil rezultat enkrat znan, pa je s svojimi besedami presenetil vodja republikanske manjšine v senatu in najvplivnejši strankin funkcionar Mitch McConnell. V nastopu v senatu je iz vseh topov udaril po Trumpu in celo nakazal, da bi ga lahko zaradi dejanj kazensko preganjali. Za nekaj minut je zvenel, kot bi bil globoko zapriseženi demokrat: »Nobenega dvoma ni, nobenega, da je predsednik Trump praktično in moralno odgovoren za dogodke 6. januarja… Voditelj svobodnega sveta ne more tedne dolgo grmeti, da sile iz ozadja kradejo državo, in potem hliniti začudenost, ko mu ljudje verjamejo in počnejo neodgovorne reči… Videti je bil odločen, da ali spremeni voljo volilcev ali pa ob odhodu požge naše institucije. In to brezvestno početje se ni končalo niti, ko se je začelo nasilje,« je dejal McConnell.

Toda kljub takšnemu stališču je McConnell glasoval proti obsodbi, rekoč, da sojenje predsedniku potem, ko je že odšel s položaja, ni ustavno. Zaradi tega ga je kritizirala demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Dejala je, da je bil McConnell tisti, ki je po sprejetju ustavne obtožbe proti Trumpu 13. januarja dejal, da ni časa za izpeljavo sojenja v senatu do 20. januarja, ko se je Trumpov mandat končal. Sicer je pred začetkom sojenja Trumpu senat sam glasoval o ustavnosti postopka proti predsedniku, ki se mu je mandat iztekel, in jo z večino potrdil, takrat z vsemi glasovi demokratov in petimi republikanskimi.

Vendar je McConnell imel razloge za svoje ravnanje. Če bi glasoval za obsodbo, bi to stranko notranje razbilo, saj mu ne bi mogel slediti dobršen del republikanskih senatorjev, ki so že prej napovedali glas proti oziroma so zvesti Trumpu. Po drugi strani pa z ostro kritiko bivšega predsednika prevzema nase breme vseh tistih, ki se bojijo volilnega gneva Trumpovih privržencev, a bi se bivšega predsednika tudi radi znebili. McConnel je nakazal mogočo pot, rekoč, da »imamo v tej državi sistem kazenskega prava. Imamo civilno pravdanje. In nekdanji predsedniki nimajo imunitete ne pred enim ne pred drugim.« V boju za republikansko stranko med Trumpom in McConnellom je včeraj gong naznanil prvo rundo.