Ta stavek pridobi moč, če mu dodamo dejstvo, da je vse odtlej, odkar je Jožetu Pučniku prevzel stranko v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, to vodil en sam in edini – Janez Janša. Mogočnih 28 let skratka, kar v državah Evropske unije ni uspelo prav nobenemu politiku. Janša je skratka SDS. In če Janša napove, da bo slednja tudi »politična moč slovenske prihodnosti«, kot je bila v preteklosti, s tem sporoča, da bo SDS vodil najbrž še naslednjih 28 let.