Andrei Morozov se je v Slovenijo pred štirimi leti preselil iz Rusije. Že od zgodnjega otroštva sta ga navduševala računalništvo in elektrotehnika nasploh. Ko je bil star dvanajst let, se je z računalništvom začel resneje ukvarjati. Sam se je naučil programiranja in pri trinajstih že imel lasten studio za oblikovanje spletnih strani. Vse od takrat si je želel narediti podjetje, s katerim bi lahko kot superjunak naredil nekaj res dobrega za svet, kar mu je z računalniškim potencialom uspelo z inovativno kresničko.

In kakšna je bila pot od ideje do izdelka? »Najprej sem se obrnil na Zavod 404, da bi z njimi naredil tehnologijo in prvi prototip. Zatem so me povabili v Ustvarjalnik, kjer sem se eno leto učil podjetniških veščin. Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, mi je predlagal Katapult z besedami, da mi s strojno opremo lahko tu najbolj pomagajo. Imel je prav. Sam sem namreč znal narediti programsko opremo, za strojno opremo pa nisem dober in nikoli ne bom.« Mladi podjetnik je ravno v Katapultu, podjetniškem pospeševalniku zlate gazele Dewesoft, dobil potrebno podporo. Z njim so naredili prvi industrijski prototip, z elektronskimi vezji pa je pomagalo podjetje L-tek, gazela dolenjsko-posavske regije, ki je prav tako član trboveljskega pospeševalnika. Brez pridobljenega znanja in pomoči, tudi na področju prodaje, ne bi prišlo do že druge serije kresničk flare, ki so naprodaj pri AMZS.

Na vprašanje, od kod zamisel za tak izdelek, odgovarja, da se mu je, ko sta se sprehajala, mlajša sestra nekoč izgubila v parku. Po dvajsetih minutah jo je našel, ko se je igrala na bližnjem igrišču, a dogodek mu je dal misliti. Sestrica ni imela telefona – kako naj bi jo našel? Takrat se mu je porodila ideja o pametni kresnički, ki bi starše obveščala o lokaciji otroka. Gre za klasično kresničko z odsevno površino, ki opozarja udeležence v prometu, v sebi pa skriva GPS-oddajnik, povezan z mobilno aplikacijo. Starši lahko v resničnem času spremljajo gibanje otroka ali pa dobijo opozorilo, kadar zapusti vnaprej določeno »varno« območje. Vnaprej lahko nastavijo lokacijo in ko otrok denimo pride v šolo ali domov, jih njihova naprava na to opozori. Za dodatno varnost ima kresnička SOS-gumb, na katerega otrok pritisne v nuji.

AMZS kot mentor in prvi kupec

S podjetjem AMZS, ki je v projekt vstopilo kot mentor in prvi kupec, je Andrei podpisal terminsko pogodbo za trženje produkta na spletu in v njegovi prodajni mreži. Ekipa, ki jo poleg njega sestavljajo Aiken Tine Ahac, ki vodi razvoj mobilne aplikacije, Gašper Dobrovoljc, zadolžen za razvoj, Georgy Telelyukhin, glavni inženir za elektroniko, in David Zindovič, ki vodi spletni marketing, je že prvi mesec dosegla več kot 20.000 evrov prometa. Kresnička flare, ki jo izdelujejo v Sloveniji, je dočakala že drugo različico za trg. »Za nas v podjetju je to že sedma verzija,« pravi Andrei in doda: »Nekaj verzij sem ustvaril sam, zadnji dve pa z novo ekipo, inženirji in programerji, zato je seveda narejena bolje in drugače kot prve.«

O prihodnjih načrtih Andrei Morozov pove: »Načrt je, da se širimo naokrog, seveda. Delajo se že marketinške kampanje v Avstriji in Nemčiji, nekaj tudi na Amazonu.« Mladi inženir si želi ostati v podjetništvu in še naprej razvijati svoje poslovne ideje. Najbolj ga vleče v svet elektrotehnike, a se zaveda, da mu pridobljene podjetniške veščine v prihodnje lahko nadvse koristijo. »V današnjem času, ko je tehnologija dvigalo sveta, se moramo opreti na povezovanje različnih znanj,« je prepričan in doda, da sta sodelovanje in naklonjeno lokalno okolje pomemben del uspeha v podjetništvu.