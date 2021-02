Na meji med Afganistanom in Iranom je zgorelo več kot sto tovornjakov z gorivom, po nekaterih podatkih celo petsto, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Okoli 20 ljudi je bilo ranjenih. Ogromen požar je izbruhnil na največjem in najpomembnejšem mejnem prehodu z Iranom Islam Kala, ki leži približno 120 kilometrov zahodno od Herata.

Oblasti so že uvedle preiskavo dogodka. Po začetku požara je namreč v bližini prišlo tudi do napada talibanov na bližnjo varnostno nadzorno točko. Vendar za zdaj nič ne kaže, da bi bil požar posledica napada. Po navedbah predstavnika oblasti je bilo uničenih najmanj sto cistern z gorivom, morda celo 500. Nastalo je za okoli 50 milijonov dolarjev škode, ocenjujejo v predstavništvu trgovinske zbornice v Heratu. »Katastrofa je večja, kot smo si predstavljali,« je izjavil predstavnik te zbornice Junus Kazi Zada.

Po prvih ugotovitvah je ogenj najprej izbruhnil na eni od cistern, ki so bile parkirane na parkirišču carine na mejnem prehodu, nato pa se hitro razširil še na druge. Na videoposnetkih je mogoče videti velikanske ognjene zublje in gost črn oblak dima. Uničenih je bilo tudi več stavb na tistem območju.

Afganistanskim gasilcem so na pomoč priskočili tudi iranski. Med požarom so veliko skladišče afganistanske carine napadli plenilci, ki so začeli odnašati vse, kar bi lahko bilo kaj vredno. Varnostne sile so na območju vzpostavile nadzorne točke, kot poroča AFP, so na eno vozilo, ki se ni hotelo ustaviti, začeli streljati in pri tem ubili enega moškega.

Na območju požara se je zbralo več sto ljudi, ki želijo priti do poškodovanih tovornjakov in blaga, ki je bilo na njih.

Afganistan je močno odvisen od oskrbe z nafto iz sosednjega Irana. Uvaža jo lahko kljub ameriškim sankcijam, ki so z dodatnimi sankcijami zagrozile vsem, ki bi kupovali iransko nafto. A za Afganistan so ZDA naredile izjemo. sta