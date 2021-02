Svoboda prinaša odgovornost

Dan, ko je zasijala svoboda. Šolarji vzhodne Slovenije so se danes zbudili v prvo jutro zimskih počitnic. Pust nam jutri pripravlja najbolj norčav dan v letu, ko bo maskam končno vrnjen njihov pravi pomen. Vse trgovine so odprte. Smučišča znova delujejo in za en sam hitri antigenski test lahko po novem dobimo sedem smučarskih dni. Sredi mesta se nas lahko zbere deset, pa nam nihče zaradi tega ne bo več pisal kazni ali nas preganjal narazen. Lahko gremo na tenis, v fitnes, k manikerki ali na masažo. Z Goričkega se lahko brez omejitev in pisanja za lase privlečenih izjav zapeljemo na kavo v Piran. Svoboda, kot je zadnje štiri mesece nismo poznali.