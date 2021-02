Kakor koli že, arbitraža, ki sem jo bil sam prvi predlagal leta 2004 s formalno, pisno pobudo parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko in ki je bila najprej zavrnjena, a šest let kasneje vendarle sprejeta in pod pokroviteljstvom Evropske unije privedena do podpisa – »Kakšen fantastičen dan,« je v družbi sopodpisnice dogovora, hrvaške premierke Kosorjeve dejal takrat še predsednik vlade Borut Pahor – je zdaj pase, pokopana, mrtva. Le naš, slovenski – in to zajeten strošek. In da se je to zgodilo, poleg odgovornosti evropske komisije, ki si pod prejšnjim predsednikom Junckerjem ni upala s stavkom pritisniti na hrvaško vlado, zato da bi se arbitražni odločbi pokorila, je kriva sedanja, Janševa vlada, ki v uveljavitev arbitraže ni investirala nič, tudi zato ne, ker gospod Janša vanjo ni nikoli verjel. In ni bilo pričakovati, da bi se Logarjeva diplomacija, razen nekaj fraz o kontinuiteti slovenskih prizadevanj v to smer, kaj pretirano trudila.

Kriv je po svojem tudi sam Pahor, ki je, vedoč za Janševa stališča – opozorila so kar deževala – prvaku SDS vendarle dodelil mandat za sestavo vlade po Šarcu in tako sam poskrbel za propad svojega »fantastičnega dne«.

Recimo sedaj temu »Amen« (dejansko mejo na morju imamo že nekaj časa in tako bo tudi ostalo – sredi Piranskega zaliva) in skušajmo rešiti, kar se rešiti da. Sklicujmo se na načela dobrega sosedstva in na obljube sabora ter s Hrvaško, še bolje z obema, tudi z Italijo, prizadevajmo si doseči dogovor o nemotenem ribolovu naše peščice profesionalnih ribičev tudi v vodah njunih ekonomskih con. Kolikor je bilo razumeti, listina in izjave iz tristranskega srečanja v Trstu naj bi šle v to smer. Ne verjamem, da bi nam v sedanji fazi odnosov izkoriščanje pravice do veta na hrvaški vstop v schengen kaj veliko koristilo. Prej nasprotno. Gre za naš odnos do celotne EU in do zahodnega Balkana, za lajšanje poletnih letovanj našim državljankam in državljanom na najbolj priljubljeni in obiskani destinaciji ter navsezadnje za stroške, ki ga nadzor schengenske meje prinaša. Bodimo veseli, da jih bo prevzela južna soseda.

Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper