Prihodnji mesec se bo v Kočevju ob obstoječem vrtcu Čebelica začela gradnja 16-oddelčnega vrtca, ki bo lahko sprejel okoli 300 otrok. Ti so trenutno razporejeni v enotah Čebelica in Kekec. Z 8,2 milijona evrov vredno naložbo, eno največjih in najpomembnejših v zadnjem desetletju, bodo v Kočevju pridobili sodoben ničenergijski objekt, zgrajen po načelih sonaravne gradnje.

Občina poleg sredstev Eko sklada v višini nekaj več kot milijon evrov računa tudi na sofinanciranje s strani države. Gradnjo naj bi končali poleti prihodnje leto, ko sledita še rušenje prizidka obstoječega vrtca in ureditev zunanjih površin z igriščem. »Novi vrtec bo zagotovil sodobne, funkcionalne prostore, hkrati pa predstavlja atraktivno arhitekturno rešitev v središču mesta. Na ta način bomo pomembno povečali kakovost predšolske vzgoje in prispevali tudi k privlačnosti naše občine za mlade družine,« je ob nedavnem podpisu pogodbe z izvajalcem gradnje CGP dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.