Ministrstvo za obrambo, ki ga vodite, že dalj časa financira medijsko produkcijo sovraštva in nestrpnosti z milijon evrov vredno oglaševalsko kampanjo, ki oglase plasira tudi v tovarne sovraštva, povezane z desničarskimi strankami.

V več kot leto dni trajajoči preiskavi povezav med državnimi ustanovami, medijskimi podjetji in posredniki smo namreč večkrat javno opozorili na izredno netransparentno trošenje davkoplačevalskega denarja ministrstva za obrambo, s katerim financiramo tudi medijsko produkcijo strankarsko povezanih portalov, ki širijo nestrpnost, sovraštvo, laži in ekstremistično propagando.

Oglasi za Slovensko vojsko se kažejo na portalih, ki širijo sovraštvo do verskih, spolnih in družbenih manjšin, ki brez sankcij objavljajo laži o delovanju policije in drugih državnih organov ter so zato plačani tudi z davkoplačevalskim denarjem.

Spoštovani minister gospod Matej Tonin, če se hočemo premakniti na bolje, mora vsak sam pri sebi ukrepati na področju, kjer bo najbolj učinkovit. Menim, da minister za obrambo lahko poskrbi za to, da se denar ministrstva za obrambo ne bo namenjal za financiranje sovraštva in nestrpnosti. Upam, da se ne motim.

Domen Savič

direktor zavoda Državljan D